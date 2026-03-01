Официальное заявление РПЛ о переносе матча «Сочи» – «Спартак»

РПЛ опубликовала заявление о переносе матча 19-го тура «Сочи» – «Спартак».

«По решению главного арбитра матч 19-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» будет перенесен на другую дату в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. О новой дате и времени мы сообщим дополнительно», – написала лига.