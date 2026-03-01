Официальное заявление РПЛ о переносе матча «Сочи» – «Спартак»

РПЛ опубликовала заявление о переносе матча 19-го тура «Сочи» – «Спартак».
«По решению главного арбитра матч 19-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» будет перенесен на другую дату в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. О новой дате и времени мы сообщим дополнительно», – написала лига.
- «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. Отставание от третьей строчки составляет 11 очков.
- Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
- Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата. Они рискуют за один сезон вылететь обратно в Первую лигу.
Источник: РПЛ