Зрители получают помощь в ожидании матча «Сочи» – «Спартак»

Болельщики толпятся на стадионе «Фишт» в ожидании матча 19-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком».
Им помогают: бесплатно кормят, поят, пускают в служебные туалеты. Обстановка в психологическом плане на арене спокойная.
- Сегодня в Краснодарском крае уже перенесли один матч. Речь о встрече Первой лиги «Черноморец» – «Торпедо». Вместо 15:00 мск ее начали в 15:30, но после старта сразу прервали – из-за беспилотной опасности.
- Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
- Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата. Они рискуют за один сезон вылететь обратно в Первую лигу.
