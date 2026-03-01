Качество трансляций РПЛ улучшат после офсайдных скандалов

Инсайдер Грант Гетадарян рассказал, что РПЛ совместно с «Матч ТВ» предпримет меры по улучшению качества трансляций.

В первых матчах возобновившегося сезона РПЛ случились казусы с прорисовкой офсайдных линий. Они спорные, поскольку чертятся руками судей на ВАР.

В РПЛ лидирует «Краснодар».

В ближайшем туре команда сыграет на выезде против «Рубина».

«С высокой долей вероятности со следующего сезона количество камер на матчах РПЛ увеличится с 13 до 15. На каждом стадионе в обязательном порядке должно быть не менее 15 камер, в том числе у угловых флажков, чтобы арбитры получали более понятную и полную картинку спорных эпизодов.

Проблема с показом офсайдов РПЛ и РФС уже несколько лет обсуждают с «Матч ТВ». Новые камеры и конфигурация трансляций требуют дополнительных вложений – оценочно не менее 100 млн рублей, и эти расходы изначально не были предусмотрены ни в одном из действующих бюджетов; со следующего сезона эту историю планируют закрыть, чтобы наконец вывести повторы офсайдов на нормальный уровень.

Корень проблемы – не в «китайских линиях» как таковых: продукт сертифицирован, и это давно задокументировано. История в другом: техника фиксирует момент, а у зрителя, тренеров и экспертов часто нет четкого показа самой точки передачи с корректного ракурса; самый показательный пример – игра в Оренбурге, где расхождение между тем, что видит система, и тем, что видит аудитория, стало максимально заметным.

В 46 матчах сезона-2025/26, то есть примерно в каждом пятом, фактическое количество камер (точек съемки) оказалось ниже требуемых по регламенту 13. Ситуация при этом формально спорная: трактовка обязательных позиций камер за воротами вызывает дискуссии, поэтому часть встреч проходит на грани соответствия букве требований.

Большинство сложностей при оценке игровых эпизодов связано в том числе с погрешностями съемки: видеопомощнику не хватает качественного изображения с методически правильного ракурса, и он вынужден искать альтернативы и решать, можно ли вообще использовать конкретный фрагмент для вынесения спортивного решения.

С точки зрения вещателя логика иная: эпизод снят, его можно показать, комментировать в эфире и обсуждать в студии, даже если технических параметров этого фрагмента недостаточно для арбитража – отсюда и разрыв между ожиданиями футбольного сообщества и тем, как на ситуацию смотрит ТВ.

Никакого «судейского заговора» здесь нет: есть технические ограничения картинки, методические требования к ВАР и логика вещателя, который живет интересами эфира, а не протокола. Пока эти три истории существуют в разных реальностях, разговоры о теориях заговора будут всплывать после каждого крупного спорного офсайда», – написал Гетадарян.