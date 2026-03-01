По матчу «Сочи» – «Спартак» у РПЛ есть 2 варианта

Решение о проведении матча 19-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» будет принято ориентировочно в течение часа.
«Наиболее вероятны два возможных варианта: сдвиг начала матча на 19:00 сегодня или перенос на завтра», – написал инсайдер Сергей Егоров.
- Сегодня в Краснодарском крае уже перенесли один матч. Речь о встрече Первой лиги «Черноморец» – «Торпедо». Вместо 15:00 мск ее начнут в 15:30 – при условии, если позволит ситуация.
- Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
- Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата. Они рискуют за один сезон вылететь обратно в Первую лигу.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова