Матч «Спартака» под угрозой срыва

В Сочи угроза атаки БПЛА. По городу слышен звук сирен.
Матч 19-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» не начнется в 16:30 мск. Встречу либо начнут позже, либо проведут в другой день.
«В Сочи работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов.
Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб», – такую информацию дал сочинский мэр.
- Сегодня в Краснодарском крае уже перенесли один матч. Речь о встрече Первой лиги «Черноморец» – «Торпедо». Вместо 15:00 мск ее начнут в 15:30 – при условии, если позволит ситуация.
- Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
- Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата.
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко