Матч «Спартака» под угрозой срыва

В Сочи угроза атаки БПЛА. По городу слышен звук сирен.

Матч 19-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» не начнется в 16:30 мск. Встречу либо начнут позже, либо проведут в другой день.

«В Сочи работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов.

Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб», – такую информацию дал сочинский мэр.