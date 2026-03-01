РПЛ все-таки перенесла встречу 19-го тура «Сочи» – «Спартак».

Вместо 16:30 по московскому времени встречи начнется в 17:30. В городе беспилотная опасность, слышны сирены, спецслужбы приведены в режим повышенной готовности.