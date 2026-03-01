РПЛ все-таки перенесла встречу 19-го тура «Сочи» – «Спартак».
Вместо 16:30 по московскому времени встречи начнется в 17:30. В городе беспилотная опасность, слышны сирены, спецслужбы приведены в режим повышенной готовности.
- Сегодня в Краснодарском крае уже перенесли один матч. Речь о встрече Первой лиги «Черноморец» – «Торпедо». Вместо 15:00 мск ее начали в 15:30, но после старта сразу прервали – из-за беспилотной опасности.
- Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
- Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата. Они рискуют за один сезон вылететь обратно в Первую лигу.
Источник: РПЛ