«Зенит» расстался с нападающим

Нападающий Артем Фролов покинул вторую команду «Зенита» после окончания срока действия соглашения с клубом.
«Зенит» благодарит Артема за время, проведенное в Санкт-Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
В 2025 году Фролов вместе с «Зенитом»-2 стал победителем турнира в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.
- 23-летний форвард провел за команду 12 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Ранее «Зенит-2» также покинули защитники Евгений Лукиных и Данила Калин.
Источник: официальный сайт «Зенита»