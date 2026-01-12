«Зенит» расстался с нападающим

Нападающий Артем Фролов покинул вторую команду «Зенита» после окончания срока действия соглашения с клубом.

«Зенит» благодарит Артема за время, проведенное в Санкт-Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

В 2025 году Фролов вместе с «Зенитом»-2 стал победителем турнира в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.