Реакция Пономарева на попадание Инфантино в базу «Миротворца»*

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, что президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу «Миротворца»*.

Это произошло после его слов о возможном возвращении российских команд в международные турниры.

В профиле Инфантино указано, что он «моральный дегенерат».

«Зачем обращать внимание на украинские действия? Плевать на них! Пускай говорят в тряпочку, что угодно, это ни на что не повлияет.

У нас Инфантино пользовался авторитетом, я с ним тоже близко знаком, года 3-4 назад он приезжал в Россию», – заявил Пономарев.

* Сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.