Реакция Пономарева на попадание Инфантино в базу «Миротворца»*

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, что президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу «Миротворца»*.
- Это произошло после его слов о возможном возвращении российских команд в международные турниры.
- В профиле Инфантино указано, что он «моральный дегенерат».
«Зачем обращать внимание на украинские действия? Плевать на них! Пускай говорят в тряпочку, что угодно, это ни на что не повлияет.
У нас Инфантино пользовался авторитетом, я с ним тоже близко знаком, года 3-4 назад он приезжал в Россию», – заявил Пономарев.
* Сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.
Источник: «Р-Спорт»