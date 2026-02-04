Эракович обратился к болельщикам «Зенита» перед уходом в «Црвену Звезду»

Центральный защитник Страхиня Эракович опубликовал пост в соцсетях по случаю ухода из «Зенита».

Игрока отдали в аренду «Црвене Звезде».

У сербов будет опция выкупа игрока за 3,5 миллиона евро.

Сообщалось о конфликте Эраковича с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Спасибо за все. «Зенит» – чемпион!» – написал балканец в соцсетях.