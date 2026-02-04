Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Эракович обратился к болельщикам «Зенита» перед уходом в «Црвену Звезду»

Эракович обратился к болельщикам «Зенита» перед уходом в «Црвену Звезду»

4 февраля, 22:32
1

Центральный защитник Страхиня Эракович опубликовал пост в соцсетях по случаю ухода из «Зенита».

  • Игрока отдали в аренду «Црвене Звезде».
  • У сербов будет опция выкупа игрока за 3,5 миллиона евро.
  • Сообщалось о конфликте Эраковича с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Спасибо за все. «Зенит» – чемпион!» – написал балканец в соцсетях.

  • «Зенит» купил Эраковича у «Црвены Звезды» в 2023 году за 8 млн евро.
  • Его статистика в петербургской команде: 85 матчей, 6 голевых передач.
  • Контракт серба с клубом рассчитан до лета 2027-го. В нем прописана опция продления еще на сезон.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Зенит Эракович Страхиня
