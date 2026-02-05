Агент Эраковича рассказал о взаимоотношениях игрока с Семаком

Зоран Павлович, агент защитника «Црвены Звезды» Старахини Эраковича прокомментировал информацию о конфликте игрока с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Это абсолютный бред. Я даже не хочу комментировать эту ерунду. Отношения Эраковича с Семаком всегда были отличными», – сказал Павлович.

4 февраля Эракович перешел в сербский клуб из «Зенита» на правах аренды.