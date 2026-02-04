Гурцкая – о спортивном директоре «Спартака»: «Думаю, он сам не сможет объяснить, каким образом сохраняет должность»

Футбольный агент Тимур Гурцкая удивлен, что спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао до сих пор не отправлен в отставку.
– Вот ты можешь объяснить мне, каким образом спортивный директор сохраняет свою должность?
– Ну, конечно, не могу. Если честно, думаю, что и он сам не может.
Полагаю, он сам, когда просыпается, думает: «Ну я же делаю столько дичи! Я 100 миллионов спустил не туда, ни с одним игроком фактически не попал в десятку. Так они мне ещe говорят, чтобы я привeл тренера. Со всеми тренерами провалил переговоры, привeл друга, с которым вырос, чтобы вместе пилить на трансферах».
- После назначения Кахигао «Спартак» потратил на трансферы более 60 миллионов евро.
- Испанец в клубе с 3 января 2025 года.
- Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
Источник: «Это футбол, брат!»