Радимов ответил Лещуку

Вчера, 20:29

Владислав Радимов отреагировал на слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

«Я жду, когда он не сможет похудеть на 15 килограммов и опозорится», – сказал динамовец.

– Лещук заявил, что ждет вашего позора – поражения в споре на похудение, отвечая на ваш стеб про пассивный доход.

– Я даже не знаю, что сказать. Посмотрим, время у меня еще есть, чтобы похудеть.

– Можно ли сказать, что Лещук опозорился, так как долго не играет?

– Да нет, как это можно назвать позором? Он не играет, потому что мастерства у него нет.

А то, что я «люблю» Лещука... Там напрашивались высказывания в его адрес про пассивный доход. Как можно было это не прокомментировать?

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь Радимов Владислав
