Ловчев высмеял эстонские клубы, потребовавшие исключить Россию из УЕФА

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев отреагировал на обращение 28 эстонских клубов.

Они направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

Эстонцы потребовали прекратить солидарные выплаты российским командами и убрать их из структуры УЕФА.

«Это уже не болезнь, а насморк… Сравнение хорошее, да!

Эстонцы говорят, чтобы нам какие‑то деньги не выплачивали… Да какие деньги? Всю жизнь мы платили им! Они знают, что деньги – это во многом Россия.

Эстонцы могут требовать, что хотят! Кто вы такие в футболе? Ну какие эстонцы? Это как Гашек, который повякал‑повякал… Теперь замахнулся на США! Призывает отнять у них чемпионат мира…

Ну кто ты такой? Кто тебя слушать будет?» – сказал Ловчев.