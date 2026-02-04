Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев высмеял эстонские клубы, потребовавшие исключить Россию из УЕФА

Ловчев высмеял эстонские клубы, потребовавшие исключить Россию из УЕФА

Сегодня, 17:34
16

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев отреагировал на обращение 28 эстонских клубов.

  • Они направили письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.
  • Эстонцы потребовали прекратить солидарные выплаты российским командами и убрать их из структуры УЕФА.

«Это уже не болезнь, а насморк… Сравнение хорошее, да!

Эстонцы говорят, чтобы нам какие‑то деньги не выплачивали… Да какие деньги? Всю жизнь мы платили им! Они знают, что деньги – это во многом Россия.

Эстонцы могут требовать, что хотят! Кто вы такие в футболе? Ну какие эстонцы? Это как Гашек, который повякал‑повякал… Теперь замахнулся на США! Призывает отнять у них чемпионат мира…

Ну кто ты такой? Кто тебя слушать будет?» – сказал Ловчев.

Ловчев: «Надо попросить Трампа, чтобы он посадил в тюрьму тех, кто будет голосовать против возвращения России» 22
Ловчев объяснил увольнение Рахимова борьбой кланов в «Рубине» 1
Ловчев похвалил «Зенит» за покупку еще одного бразильца 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Эстония. Премиум Лига Ловчев Евгений
Император Бомжей
1770216476
Да все ржут на коклами,прибалтами во всем мире)) Но им постоянно мало и они косячат из раза в раз, публика довольна, клоуны на, арене
Ответить
Юбиляр
1770216655
Дедушку рассмешили - значит уже результат есть! Гыгыгы.
Ответить
FROLL007
1770217220
Президент Эстонии заявил, что для эстонцев Вторая мировая ***** закончилась в 1994 году. Я раньше думал, что истории про медленных эстонцев - это все шутки! Гыгыгы
Ответить
Цугундeр
1770217597
) Настроение меняется от неприятия до принятия!) Хотя, ловко Жека "Доминатора" обгадил, прям даже аплодисменты.) Ну, Гашек же бывший спартаковец..) «Спартак», обладавший весьма средним составом, финишировал на шестом месте в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл все четыре матча СКА. Гашек провел все игры на вылет и пропустил 14 шайб. После этого он объявил о паузе в карьере, которая больше так и не возобновилась." раунд!)
Ответить
asd@dsa
1770218291
"Теперь замахнулся на США! Призывает отнять у них чемпионат мира…Ну кто ты такой? ".... Так чо, пиндосы для России уже друзья, или еще нет ? А то я запутался.)))
Ответить
рылы
1770218827
надо бы всё-таки сунуться в сувалкский коридор. все прибалты трясутся, что это произойдёт, да и нато считает, что это первая цель россии в конфликте с ними, если таковой случится. кому лень гуглить, кратко: сувалкский коридор не только отрежет всю прибалтику от польши (и ЕС, таким образом) - но и свяжет напрямую нас с калининградом через беларусь. но сперва его нужно захватить)
Ответить
Бумбраш
1770220602
Во всей трибалтике угорают на этими 28 клуппми
Ответить
...уефан
1770222361
...не слова Серафимовича поражают, а количество эстонских клубов! Вот, где загадка, на какие деньги?...
Ответить
subbotaspartak
1770222821
Ну кто ты такой? Кто тебя слушать будет?»... Действительно. Вот тебя послушают...
Ответить
