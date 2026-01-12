Реакция фанатов «Зенита» на обмен Гонду на Дивеева

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.
- Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард перебрался в московскую команду.
- Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.
- Обе команды борются за чемпионство.
«Исторически у ЦСКА не очень с аргентинцами.
У «Зенита» – с игроками, перешедшими из ЦСКА.
Пока все выглядит так, что от этого обмена больше всего выиграл «Краснодар», – написали болельщики.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»