Реакция фанатов «Зенита» на обмен Гонду на Дивеева

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард перебрался в московскую команду.

Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.

Обе команды борются за чемпионство.

«Исторически у ЦСКА не очень с аргентинцами.

У «Зенита» – с игроками, перешедшими из ЦСКА.

Пока все выглядит так, что от этого обмена больше всего выиграл «Краснодар», – написали болельщики.