Футболист «Динамо»: «Было наитие, что Карпин уйдет»

Вчера, 23:17

Защитник Иван Лепский прокомментировал изменения в «Динамо».

  • Футболист принадлежит бело-голубым, но выступает в аренде в «Крыльях Советов». У самарцев обязательное право выкупа.
  • В ноябре «Динамо» уволило Валерия Карпина.
  • Его сменил Ролан Гусев.

– Я хочу играть в первую очередь. В «Крыльях» получаю игровое время, мне очень нравится, Самара – хороший город. Так что я буду там, где буду играть. Если что, у «Динамо» будет опция обратного выкупа.

– Рассчитываете, что Гусев вас заметит?

– Ни на что не рассчитываю. Все зависит от того, как я буду играть.

– Как вы отреагировали на изменения в «Динамо»?

– Никак. Я сейчас в «Крыльях Советов», так что меня беспокоят новости об этой команде. Что касается «Динамо», я сейчас не там, поэтому не буду ни на что реагировать.

– Но уход Карпина не был для вас неожиданностью?

– Не был. У меня было наитие, что так произойдет.

Еще по теме:
Песьяков назвал клуб РПЛ, в котором ждет Карпина
Талалаев проанализировал работу Карпина в «Динамо» 4
Смородская: «В «Спартаке» Карпин совмещал бы успешнее, чем в «Динамо» 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Россия Динамо Лепский Иван Карпин Валерий
  • Читайте нас: 