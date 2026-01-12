Футболист «Динамо»: «Было наитие, что Карпин уйдет»

Защитник Иван Лепский прокомментировал изменения в «Динамо».

Футболист принадлежит бело-голубым, но выступает в аренде в «Крыльях Советов». У самарцев обязательное право выкупа.

В ноябре «Динамо» уволило Валерия Карпина.

Его сменил Ролан Гусев.

– Я хочу играть в первую очередь. В «Крыльях» получаю игровое время, мне очень нравится, Самара – хороший город. Так что я буду там, где буду играть. Если что, у «Динамо» будет опция обратного выкупа.

– Рассчитываете, что Гусев вас заметит?

– Ни на что не рассчитываю. Все зависит от того, как я буду играть.

– Как вы отреагировали на изменения в «Динамо»?

– Никак. Я сейчас в «Крыльях Советов», так что меня беспокоят новости об этой команде. Что касается «Динамо», я сейчас не там, поэтому не буду ни на что реагировать.

– Но уход Карпина не был для вас неожиданностью?

– Не был. У меня было наитие, что так произойдет.