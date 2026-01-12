Введите ваш ник на сайте
  Агент – о трансфере Дивеева в «Зенит»: «Игорь хочет стать чемпионом»

Агент – о трансфере Дивеева в «Зенит»: «Игорь хочет стать чемпионом»

Вчера, 21:41
6

Олег Еремин, агент защитника Игоря Дивеева, оценил переход игрока из ЦСКА в «Зенит».

  • Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард Лусиано Гонду перебрался в московскую команду.
  • Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.
  • Обе команды борются за чемпионство.

– Какие у Игоря ожидания от «Зенита»?

– Ему интересно – новая команда. Он же нигде, кроме «Уфы» и ЦСКА, не играл. Новая среда, новые задачи, новые партнeры – всe это пойдeт ему на пользу.

– Насколько значимым был тот факт, что Игорь пока не стал чемпионом России, а «Зенит» выигрывал РПЛ шесть раз подряд?

– Никто же не гарантирует, что «Зенит» станет чемпионом. Да, это один из вызовов – Игорю хочется стать чемпионом. Обманывать не буду, этот фактор имел место. Думаю, не найдeтся человека, кто скажет, что Дивеев не отдавался ЦСКА. Повторюсь, Игорь провeл в клубе семь лет, и я не думаю, что к нему могут быть хоть какие-то вопросы.

Обращение Дивеева к болельщикам «Зенита» 2
Дивеев выбрал номер в «Зените»
Первый комментарий Дивеева о переходе в «Зенит» 3
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (6)
guron88
1768243947
А чемпионом мира, не хочет ?
Ответить
aaaaahhhh
1768247036
Соболев тоже. становись в своем клубе, чего все претесь туда, где и без вас станут.
Ответить
Юбиляр
1768247778
Народная мудрость гласит - "Загад не бывает богат" Гыгыгы
Ответить
mutabor0992
1768252637
Как же уже надоели эти гнилые ОТМАЗКИ!p.s.Вот Акинфееву -УВАЖУХА!Предан клубу.А Дивей-предатель и иуда!
Ответить
Oldtrafford83
1768280957
А чемпами в итоге станут Кони, ахахаах
Ответить
  • Читайте нас: 