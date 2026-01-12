Агент – о трансфере Дивеева в «Зенит»: «Игорь хочет стать чемпионом»

Олег Еремин, агент защитника Игоря Дивеева, оценил переход игрока из ЦСКА в «Зенит».

Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард Лусиано Гонду перебрался в московскую команду.

Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.

Обе команды борются за чемпионство.

– Какие у Игоря ожидания от «Зенита»?

– Ему интересно – новая команда. Он же нигде, кроме «Уфы» и ЦСКА, не играл. Новая среда, новые задачи, новые партнeры – всe это пойдeт ему на пользу.

– Насколько значимым был тот факт, что Игорь пока не стал чемпионом России, а «Зенит» выигрывал РПЛ шесть раз подряд?

– Никто же не гарантирует, что «Зенит» станет чемпионом. Да, это один из вызовов – Игорю хочется стать чемпионом. Обманывать не буду, этот фактор имел место. Думаю, не найдeтся человека, кто скажет, что Дивеев не отдавался ЦСКА. Повторюсь, Игорь провeл в клубе семь лет, и я не думаю, что к нему могут быть хоть какие-то вопросы.