Первый комментарий Дивеева о переходе в «Зенит»

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА.

Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард Лусиано Гонду перебрался в московскую команду.

Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.

Обе команды борются за чемпионство.

– Этот переход – важный и ответственный шаг для меня. Я с большим уважением отношусь к «Зениту», хочу прогрессировать и приносить пользу команде.

– Вы знакомы с Сергеем Семаком еще со времен выступления за «Уфу». Уже успели поговорить с ним, обсудить что-то?

– Да, мы работали с Сергеем Богдановичем, когда я ездил на зимние сборы с основой уфимского клуба, поэтому знаю его требования, представляю, в какой футбол он играет. Скоро начнется предсезонная подготовка, мы встретимся там и обсудим все детали.

– С кем из зенитовцев общаетесь лучше всего? Спрашивали их о чем-то перед переходом?

– Думаю, с теми, кто приезжает в сборную России – причем, не только с игроками, но и с ребятами из медицинского штаба. У нас хороший контакт.