«Локо» принял новое предложение ЦСКА по Баринову: детали сделки

ЦСКА и «Локомотив» согласовали зимний трансфер Дмитрия Баринова.

Игрок переходит в стан красно-синих за 2 миллиона евро. Контракт до лета 2029 года.

Зарплата Баринова в ЦСКА составит 1,6 миллиона евро в год.