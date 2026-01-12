«Локо» принял новое предложение ЦСКА по Баринову: детали сделки

ЦСКА и «Локомотив» согласовали зимний трансфер Дмитрия Баринова.
Игрок переходит в стан красно-синих за 2 миллиона евро. Контракт до лета 2029 года.
Зарплата Баринова в ЦСКА составит 1,6 миллиона евро в год.
- Срок текущего контракта игрока с красно-зелеными рассчитан до середины 2026 года.
- В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- Утром спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов выражал надежду, что игрок отработает контракт до конца.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова