Игрок «Балтики» описал Талалаева двумя прилагательными

Футболист «Балтики» Владислав Саусь охарактеризовал главного тренера команды Андрея Талалаева.
«В чем секрет Талалаева? Он очень требовательный тренер, уверенный. Знает, к чему могут привести тренировочные процессы – это видно и по нашей игре, и по результатам.
То, что Андрей Викторович такой жесткий и требовательный тренер – это правильно. Он нас сплотил, мы стали одним целым. Мы поняли, какой футбол ставит Талалаев и что он хочет видеть от нас – это сразу же начало приносить результат», – сказал Саусь.
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.
- Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.
- Он привел команду к победе в сезоне Первой лиги.
Источник: «РБ Спорт»