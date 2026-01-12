Игрок «Балтики» описал Талалаева двумя прилагательными

Футболист «Балтики» Владислав Саусь охарактеризовал главного тренера команды Андрея Талалаева.

«В чем секрет Талалаева? Он очень требовательный тренер, уверенный. Знает, к чему могут привести тренировочные процессы – это видно и по нашей игре, и по результатам.

То, что Андрей Викторович такой жесткий и требовательный тренер – это правильно. Он нас сплотил, мы стали одним целым. Мы поняли, какой футбол ставит Талалаев и что он хочет видеть от нас – это сразу же начало приносить результат», – сказал Саусь.