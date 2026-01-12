Трансфер Баринова в ЦСКА согласовывался на уровне администрации президента

Патрон ЦСКА Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента РФ, участвовал в трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Орешкин и глава «РЖД» Олег Белозeров касались этого вопроса и раньше, но решающий диалог состоялся сегодня.

Мудрая позиция Белозeрова при переговорах с Орешкиным позволила согласовать сделку, которая устроила все стороны. Без этого разговора сделка не состоялась бы в текущем виде – безболезненном и выигрышном для всех сторон», – сообщил источник.