Баринов обещал не переходить в клубы РПЛ – сегодня игрок ушел в ЦСКА

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов переходит в ЦСКА.

При этом игрок обещал не переходить в российские клубы.

«Сейчас я могу честно сказать – не перейду ни в один российский клуб. Если и уеду куда‑то из «Локомотива», то только в Европу. Пусть кому‑то эти слова покажутся громкими, но это правда», – говорил Баринов в интервью Sport24 в июле 2024 года.