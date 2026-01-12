Баринов обещал не переходить в клубы РПЛ – сегодня игрок ушел в ЦСКА

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов переходит в ЦСКА.
При этом игрок обещал не переходить в российские клубы.
«Сейчас я могу честно сказать – не перейду ни в один российский клуб. Если и уеду куда‑то из «Локомотива», то только в Европу. Пусть кому‑то эти слова покажутся громкими, но это правда», – говорил Баринов в интервью Sport24 в июле 2024 года.
- Срок текущего контракта игрока с красно-зелеными был рассчитан до середины 2026 года.
- В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- Утром спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов выражал надежду, что игрок отработает контракт до конца.
Источник: «Бомбардир»