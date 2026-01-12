Введите ваш ник на сайте
  • Баринов обещал не переходить в клубы РПЛ – сегодня игрок ушел в ЦСКА

Баринов обещал не переходить в клубы РПЛ – сегодня игрок ушел в ЦСКА

Вчера, 19:31
10

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов переходит в ЦСКА.

При этом игрок обещал не переходить в российские клубы.

«Сейчас я могу честно сказать – не перейду ни в один российский клуб. Если и уеду куда‑то из «Локомотива», то только в Европу. Пусть кому‑то эти слова покажутся громкими, но это правда», – говорил Баринов в интервью Sport24 в июле 2024 года.

  • Срок текущего контракта игрока с красно-зелеными был рассчитан до середины 2026 года.
  • В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
  • Утром спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов выражал надежду, что игрок отработает контракт до конца.

Еще по теме:
«Локо» принял новое предложение ЦСКА по Баринову: детали сделки 1
Новое заявление «Локомотива» по Баринову – 2-е за день
Баринова упрекнули в злости и агрессии в общении с журналистами 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий
Povedkin
1768236875
Баринова, этого идиота в топку--- Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, зачем ударил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду локтем в спину во время матча Лиги чемпионов. «Да, такое было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтeм его в спину ударил. Он начал там что-то мне «*** you, *** you» – что-то такое. К судье начал обращаться. Зачем я так? Не знаю. Сейчас самому смешно стало. Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!» Причeм я ещe и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира. Тарасов назвал меня отморозком?! Это он так выразился, потому что я вспыльчивый очень... Вот оно чо айболид, вот оно чо https://bombardir.ru/news/616580-Barinov-Probegal-mimo-Ronaldu-dumayu-Dam-loktem-On-nachal-mne-you-you
Ответить
andrei-sarap-yandex
1768237868
лучше так за деньги а не как крыса КРУГОВОЙ перешёл в ЦСКА беплатно из ЗЕНИТа
Ответить
Gwynbleidd
1768239223
После этого руководство Локо во главе с Леонченко решило, что можно издеваться над капитаном...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1768241532
Кони овса подбросили вот и переобулся налету. Гыгыгы
Ответить
k611
1768242211
Обещать, не значит жениться...
Ответить
Artemka444
1768245201
Ну посмотрим как болельщики его примут Ну а так за баблишком пошёл, и пускай пургу не гонит что это не так
Ответить
boris63
1768266180
Ничего удивительного, в команде тоже многое изменилось за это время. Не зря же игрок "какой бы он не был" отказался подписывать контракт.
Ответить
