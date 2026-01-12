Введите ваш ник на сайте
Новое заявление «Локомотива» по Баринову – 2-е за день

Вчера, 19:17
6

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов дал обновленную информацию по капитану Дмитрию Баринову.

«После прошедшего сегодня медицинского обследования команды «Локомотив», ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на футболиста Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации «Локомотив» возобновил переговоры.

Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять Дмитрия Баринова на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам», – сказал Ульянов.

  • Срок текущего контракта игрока с красно-зелеными рассчитан до середины 2026 года.
  • В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
  • Утром Ульянов выражал надежду, что игрок отработает контракт до конца.

Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Баринова, этого идиота в топку--- Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, зачем ударил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду локтем в спину во время матча Лиги чемпионов. «Да, такое было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтeм его в спину ударил. Он начал там что-то мне «*** you, *** you» – что-то такое. К судье начал обращаться. Зачем я так? Не знаю. Сейчас самому смешно стало. Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!» Причeм я ещe и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира. Тарасов назвал меня отморозком?! Это он так выразился, потому что я вспыльчивый очень... https://bombardir.ru/news/616580-Barinov-Probegal-mimo-Ronaldu-dumayu-Dam-loktem-On-nachal-mne-you-you
