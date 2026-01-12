Новое заявление «Локомотива» по Баринову – 2-е за день

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов дал обновленную информацию по капитану Дмитрию Баринову.
«После прошедшего сегодня медицинского обследования команды «Локомотив», ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на футболиста Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации «Локомотив» возобновил переговоры.
Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять Дмитрия Баринова на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам», – сказал Ульянов.
- Срок текущего контракта игрока с красно-зелеными рассчитан до середины 2026 года.
- В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- Утром Ульянов выражал надежду, что игрок отработает контракт до конца.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»