«День, когда я ушел». Кака – о лучшем воспоминании про «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» Кака ответил на вопрос про лучший момент карьеры в мадридском клубе.
«Мое лучшее воспоминание о «Реале» – это день, когда я ушел. Такое заявление может показаться странным, но я все объясню.
[Президент «Реала»] Флорентино Перес в этот день сказал, что видел во мне большого профессионала, который сделал все возможное, чтобы добиться значимых результатов, но помешали травмы и игровое время.
Это было большим удовлетворением, потому что я почувствовал, что двери «Реала» для меня всегда открыты», – сказал Кака.
- Кака выступал за «Реал» с 2009 по 2013 год.
- Он провел 120 матчей, забил 29 голов и сделал 39 ассистов.
Источник: Marca