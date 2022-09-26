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    «День, когда я ушел». Кака – о лучшем воспоминании про «Реал»

    Бывший полузащитник «Реала» Кака ответил на вопрос про лучший момент карьеры в мадридском клубе.

    «Мое лучшее воспоминание о «Реале» – это день, когда я ушел. Такое заявление может показаться странным, но я все объясню.

    [Президент «Реала»] Флорентино Перес в этот день сказал, что видел во мне большого профессионала, который сделал все возможное, чтобы добиться значимых результатов, но помешали травмы и игровое время.

    Это было большим удовлетворением, потому что я почувствовал, что двери «Реала» для меня всегда открыты», – сказал Кака.

    • Кака выступал за «Реал» с 2009 по 2013 год.
    • Он провел 120 матчей, забил 29 голов и сделал 39 ассистов.

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    Источник: Marca

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