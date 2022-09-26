«День, когда я ушел». Кака – о лучшем воспоминании про «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» Кака ответил на вопрос про лучший момент карьеры в мадридском клубе.

«Мое лучшее воспоминание о «Реале» – это день, когда я ушел. Такое заявление может показаться странным, но я все объясню.

[Президент «Реала»] Флорентино Перес в этот день сказал, что видел во мне большого профессионала, который сделал все возможное, чтобы добиться значимых результатов, но помешали травмы и игровое время.

Это было большим удовлетворением, потому что я почувствовал, что двери «Реала» для меня всегда открыты», – сказал Кака.