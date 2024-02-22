Кака поприветствовал российского теннисиста на турнире в Дохе

Российский теннисист Карен Хачанов после одного из матчей на турнире в Дохе поприветствовал экс-футболиста сборной Бразилии Кака, сидевшего на трибуне. Он рассчитывает, что бразилец вновь придет посмотреть не его игру.
«Я рассчитываю встретить одного особенного игрока. Я болельщик «Реала» и хочу поприветствовать его. Видел его на трибуне во время предыдущей игры», – сказал Хачанов, обращаясь к Кака.
- Хачанов вышел в полуфинал турнира в Дохе. В четвертьфинале соперник Эмиль Руусувуори снялся спустя 10 минут после начала матча при счете 3:0 в пользу россиянина.
- Кака выступал в «Реале» в 2009–2013 годах. Также он играл за «Милан», «Сан-Паулу» и «Орландо Сити».