Кака поприветствовал российского теннисиста на турнире в Дохе

Российский теннисист Карен Хачанов после одного из матчей на турнире в Дохе поприветствовал экс-футболиста сборной Бразилии Кака, сидевшего на трибуне. Он рассчитывает, что бразилец вновь придет посмотреть не его игру.

«Я рассчитываю встретить одного особенного игрока. Я болельщик «Реала» и хочу поприветствовать его. Видел его на трибуне во время предыдущей игры», – сказал Хачанов, обращаясь к Кака.