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    • Кака поприветствовал российского теннисиста на турнире в Дохе

    Кака поприветствовал российского теннисиста на турнире в Дохе

    Российский теннисист Карен Хачанов после одного из матчей на турнире в Дохе поприветствовал экс-футболиста сборной Бразилии Кака, сидевшего на трибуне. Он рассчитывает, что бразилец вновь придет посмотреть не его игру.

    «Я рассчитываю встретить одного особенного игрока. Я болельщик «Реала» и хочу поприветствовать его. Видел его на трибуне во время предыдущей игры», – сказал Хачанов, обращаясь к Кака.

    • Хачанов вышел в полуфинал турнира в Дохе. В четвертьфинале соперник Эмиль Руусувуори снялся спустя 10 минут после начала матча при счете 3:0 в пользу россиянина.
    • Кака выступал в «Реале» в 2009–2013 годах. Также он играл за «Милан», «Сан-Паулу» и «Орландо Сити».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:37
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    Комментарии (1)
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    Napaleon Banapart
    1708618038
    Это российский тенесист попреветствовал КакУ. А тот до этого момента и ухом не вел. Сидел в носу ковырялся...
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