«Он на меня такими глазами посмотрел». Аршавин – о реакции Кака на идею провести выставочный матч Россия – Бразилия

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, как бывший игрок сборной Бразилии Кака отреагировал на идею провести выставочный матч между ветеранами двух команд.
«Бородюк звонил, да. Но пока никакой конкретики нет.
Я разговаривал с Кака, он вообще не в курсе про этот матч. Больше мне добавить нечего. Если матч состоится – я приму участие.
Но вот я день назад разговаривал с Кака. Он на меня таким глазами посмотрел: «Андрей, ты про что?». Честно, ничего не знаю.
Если матч будет – приму участие. Нет, так нет», – заявил Аршавин.
- Сборная России должна сыграть составом образца Евро-2008.
- Бразильцы могут получить 90 миллионов рублей в качестве гонорара за матч.
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Источник: «Спорт-Экспресс»