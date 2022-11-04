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    «Он на меня такими глазами посмотрел». Аршавин – о реакции Кака на идею провести выставочный матч Россия – Бразилия

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, как бывший игрок сборной Бразилии Кака отреагировал на идею провести выставочный матч между ветеранами двух команд.

    «Бородюк звонил, да. Но пока никакой конкретики нет.

    Я разговаривал с Кака, он вообще не в курсе про этот матч. Больше мне добавить нечего. Если матч состоится – я приму участие.

    Но вот я день назад разговаривал с Кака. Он на меня таким глазами посмотрел: «Андрей, ты про что?». Честно, ничего не знаю.

    Если матч будет – приму участие. Нет, так нет», – заявил Аршавин.

    • Сборная России должна сыграть составом образца Евро-2008.
    • Бразильцы могут получить 90 миллионов рублей в качестве гонорара за матч.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17915

      житель СПб 1 час назад

      90 миллионов рублей лучше передать российским солдатам на обмундирование!

      2
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      Рейтинг: +70

      Стоп всем > житель СПб 40 минут назад

      Нуда.....Выяснилось что полтора миллиона штук обмундирования на складах вдруг не обнаружили.Теперь все со своим едут...Может с коррупцией воевать и победить.. .А потом уже претензии миру заявлять. Разве не так ?

      1
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      Рейтинг: +1593

      Benifacto > Стоп всем 14 минут назад

      да у нас борьба с коррупцией это как спортивная рыбалка, поймали, показали, отпустили...

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      Рейтинг: +70

      Стоп всем > Benifacto 3 минуты назад

      Тогда шансов нет.Коррупция враг пострашнее Наты будет.))) На два фронта войнушка.

      0
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      Рейтинг: +11836

      Алексей З 1 час назад

      Конечно , купить можно всё, но господа хорошие Где Бразилия и где Россия в футбольном отношении ?
      Как вам кажется матч ветеранов по хоккею с Норвегией или Данием престижно ?
      То-то и оно, надо знать своё место в иерархии.

      2
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      Рейтинг: +5385

      AtticusFinch > Алексей З 1 час назад

      Уважаемый, Вы что не смотрели матчи Кубка Легенд?ну и на каком уровне там бывшие суперзвезды?представьте приедет 120 кг Роналдо и что?

      0
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      Рейтинг: +11836

      Алексей З > AtticusFinch 51 минуту назад

      Уважаемый , а сколько заплатили чтобы 120 кг Роналдо сюда приехал ? Приедут , деньги возьмут и уедут, мы как были для них объект зарабатывания денег , так и будем.
      Никто на равных с нами ( из первых 10-20 команд рейтинга ФИФА) разговаривать не будет.
      Спросите у Мутко , сколько стоило чтобы перед ЧМ -2018 к нам приехали Немцы , Аргентинцы и т.д. ?

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      Рейтинг: +5072

      _Marqella_ > Алексей З 21 минуту назад

      Твои что ли деньги??чего ты за них так переживаешь....марамой видимо..Зато болельщики смогут посмотреть на звёзд прошлого

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