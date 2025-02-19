РПЛ пересчитает статистику ради проверки возможного рекорда Дзюбы

РПЛ занимается статистическими вопросами в связи с установлением нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой возможного рекорда чемпионата России по системе «гол+пас». Лига начала заниматься оцифровкой протоколов, составленных с момента ее основания.

«Убеждены, что официальная статистика должна формироваться и быть представлена исключительно лигой. К сожалению, до текущего сезона в РПЛ не занимались ретроспективной статистикой.

Однако в прошлом 2024 году, еще до момента представления альтернативной статистики Дзюбы, спортивный департамент лиги начал заниматься оцифровкой протоколов матчей с момента основания РПЛ (РФПЛ). В настоящее время эта работа приобретает очертания реального проекта.

Ведем переговоры с информационным и коммерческим партнерами. Важной задачей является агрегирование информации, находящейся в доступе, и последующая интеграция с данными текущего сезона», – сообщил представитель РПЛ.