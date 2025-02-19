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  • РПЛ пересчитает статистику ради проверки возможного рекорда Дзюбы

РПЛ пересчитает статистику ради проверки возможного рекорда Дзюбы

РПЛ занимается статистическими вопросами в связи с установлением нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой возможного рекорда чемпионата России по системе «гол+пас». Лига начала заниматься оцифровкой протоколов, составленных с момента ее основания.

«Убеждены, что официальная статистика должна формироваться и быть представлена исключительно лигой. К сожалению, до текущего сезона в РПЛ не занимались ретроспективной статистикой.

Однако в прошлом 2024 году, еще до момента представления альтернативной статистики Дзюбы, спортивный департамент лиги начал заниматься оцифровкой протоколов матчей с момента основания РПЛ (РФПЛ). В настоящее время эта работа приобретает очертания реального проекта.

Ведем переговоры с информационным и коммерческим партнерами. Важной задачей является агрегирование информации, находящейся в доступе, и последующая интеграция с данными текущего сезона», – сообщил представитель РПЛ.

  • По данным Transfermarkt, у Дзюбы 261 (163+98) балл по системе «гол+пас», а у возглавляющего список Дмитрия Лоськова – 266 (120+146).
  • Сообщается, что в совместном исследовании Спортса’’ и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 246 (163+83) против 255 (120+135) соответственно.
  • Представитель Дзюбы Леонид Гольдман усомнился в пересчете статистики и предложил создать рабочую группу РФС и РПЛ, чтобы подсчитать данные официально. Эту идею прокомментировал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов: «Что это за рекорд? Есть приз официальный? Есть приз по количеству почесываний за ухом?»

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Источник: «РБ Спорт»

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19.02.2025 22:56
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Комментарии (3)
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Кривая да нелёгкая
1739995611
Делать нечего что ли! Считать только научились?
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Plyash
1739999973
Дзюбло никак не угомонится,мечтает всюду быть первым... Ну,а пока ты у нас первый медиа-онанюга в отечестве,если это хоть как-то успокоит твоё самолюбие.Спи спокойно,Артёмка,не забывай мыть руки.После сеанса.
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VVM1964
1740000691
Думаю, ради такого можно парочку не засчитанных голов приплюсовать - статистика всё стерпит !)...
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