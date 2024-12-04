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    • Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам

    Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам

    Связка нападающих Андрей АршавинАлександр Кержаков – лучшая в истории чемпионатов России по голевым пасам. Это стало известно из совместного исследования изданий Спортс’’ и «Спорт-Экспресс», которое они провели, чтобы унифицировать подходы к подсчету голевых передач в турнире.

    Аршавин отдал Кержакову в «Зените» 18 голевых передач. При этом Кержаков 10 раз ассистировал Аршавину. Это третий результат наравне со связками Алан ДзагоевСейду Думбия в ЦСКА и Дмитрий Лоськов – Вадим Евсеев в «Локомотиве».

    На втором месте идет связка Дмитрия Лоськова и Дмитрия Сычева: лучший ассистент в истории чемпионатов России 14 раз сделал голевую передачу на бывшего форварда «Локомотива».

    По 9 голевых передач отдали Артем Дзюба на Сердара Азмуна в «Зените», Данни на Александра Кержакова в «Динамо» и «Зените», Дмитрий Лоськов на Александра Маслова в «Ростсельмаше», Андрей Тихонов на Андрея Каряку в «Крыльях Советов».

    Егор Титов в «Спартаке» сделал по 8 голевых пасов на Романа Павлюченко и Андрея Тихонова.

    По 7 передач на счету Алана Дзагоева на Вагнера Лав в ЦСКА и Тимофея Калачева на Сердара Азмуна в «Ростове».

    • Ранее журналисты также пересчитали очки лучших футболистов в истории чемпионатов России по системе «гол+пас». В топ-3 входят Лоськов – 255 (120+135) очков, Дзюба – 245 (162+83) и Александр Кержаков – 181 (139+42).
    • По числу голевых передач тройка лучших выглядит так: Лоськов (135), Дзюба (83), Аршавин (79).

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    Источник: Спортс''

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    04.12.2024 09:30
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    Комментарии (1)
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    Лицом_на_клаве
    1733299941
    Весёленький был Зенит при молодых Аршавине и Кержакове!
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