Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам

Связка нападающих Андрей Аршавин – Александр Кержаков – лучшая в истории чемпионатов России по голевым пасам. Это стало известно из совместного исследования изданий Спортс’’ и «Спорт-Экспресс», которое они провели, чтобы унифицировать подходы к подсчету голевых передач в турнире.
Аршавин отдал Кержакову в «Зените» 18 голевых передач. При этом Кержаков 10 раз ассистировал Аршавину. Это третий результат наравне со связками Алан Дзагоев – Сейду Думбия в ЦСКА и Дмитрий Лоськов – Вадим Евсеев в «Локомотиве».
На втором месте идет связка Дмитрия Лоськова и Дмитрия Сычева: лучший ассистент в истории чемпионатов России 14 раз сделал голевую передачу на бывшего форварда «Локомотива».
По 9 голевых передач отдали Артем Дзюба на Сердара Азмуна в «Зените», Данни на Александра Кержакова в «Динамо» и «Зените», Дмитрий Лоськов на Александра Маслова в «Ростсельмаше», Андрей Тихонов на Андрея Каряку в «Крыльях Советов».
Егор Титов в «Спартаке» сделал по 8 голевых пасов на Романа Павлюченко и Андрея Тихонова.
По 7 передач на счету Алана Дзагоева на Вагнера Лав в ЦСКА и Тимофея Калачева на Сердара Азмуна в «Ростове».
- Ранее журналисты также пересчитали очки лучших футболистов в истории чемпионатов России по системе «гол+пас». В топ-3 входят Лоськов – 255 (120+135) очков, Дзюба – 245 (162+83) и Александр Кержаков – 181 (139+42).
- По числу голевых передач тройка лучших выглядит так: Лоськов (135), Дзюба (83), Аршавин (79).