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Тимофей Калачев
Тимофей Калачев
Завершил карьеру
1 мая 1981 (45)
#2 | Полузащитник
173 см | 69 кг
Беларусь | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Калачев объяснил, в чем заключается уникальность Дзюбы
2025.08.11 20:39
Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам
2024.12.04 09:30
1
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Гацкан – о судействе в РПЛ в 2010-х: «Вернблум катится двумя ногами – ничего, а нам с Калачевым сразу желтую»
2024.09.07 23:05
Калачев сказал, сможет ли Джикия усилить «Ростов»
2024.02.09 07:48
Гацкан – об Ибрагимовиче: «Вообще лучший. Мне до 39 было бы тяжело доиграть»
2021.01.31 09:54
Слуцкий рассказал, почему называл Калачева «вонючкой»
2020.05.03 22:05
3
Калачев: «Благодарю «Ростов», что не продлил со мной контракт и подтолкнул к решению закончить с футболом»
2020.04.11 16:34
10
Калачев: «Не обижался, когда Слуцкий называл меня вонючкой, но и не скажу, что был в восторге»
2020.04.11 13:58
7
Официально: Калачев вернулся в «Ростов» и получил тренерскую должность в академии клуба
2020.01.16 10:20
9
Калачев: «Арбитры стали работать лучше, уже нет таких симпатий к топ-клубам. Да, ошибаются, но судят, что видят»
2019.07.18 14:51
5
Азмун: «Знаю все матерные слова. Калачев научил меня всему русскому мату»
2019.06.19 22:10
8
Видео
Калачев – о прощании с болельщиками: «Это все, что останется от меня»
2019.05.21 11:51
15
Калачев: «БАТЭ точно откажу. Согласен только на «Манчестер Юнайтед»
2019.05.19 23:44
6
Видео
Калачев провел прощальный матч за «Ростов». Его заменили в первом тайме игры с «Зенитом»
2019.05.19 19:59
9
Игра с «Зенитом» станет для Калачева последней за «Ростов»
2019.05.16 17:37
31
Фото
Калачев сфотографировался с шарфом с надписью «Отсоси у желто-синих»
2019.03.10 16:41
77
Калачев: «Много факторов указывают на то, что пора заканчивать»
2019.02.10 13:23
22
Фото
Комбаровы, Березуцкие, Глушаков, Игнашевич, Кержаков и Калачев получили тренерские лицензии категории А
2018.12.20 16:20
28
Корниленко, Калачев, Сиваков и Мартынович больше не будут легионерами в РПЛ
2018.12.11 18:10
11
Калачев перенес плановую операцию и выбыл на три месяца. Он не сыграет с «Зенитом» и ЦСКА
2018.11.20 16:20
14
Президент «Ростова»: «Планируем устроить масштабные проводы нашей легенде – Калачеву»
2018.09.09 11:56
7
Калачев – о возвращении в сборную: «Нет смысла занимать место молодежи. Зачем я там сейчас?»
2018.08.27 10:45
9
Калачев – о завершении карьеры: «Постараюсь этот год продержаться на хорошем уровне»
2018.08.16 09:30
19
Калачев стал лучшим игроком «Ростова» в сезоне
2018.05.21 11:49
13
Калачев: «Конфликт с Карпиным? Это полная ерунда!»
2018.04.26 11:30
13
Кононов: «Судьи знают, что Калачев может симулировать»
2018.03.13 10:52
17
Будогосский: «Еськов физически не мог видеть фол на Калачеве в матче с «Зенитом»
2018.03.13 01:15
14
Бубнов: «Падение Калачева – это чистый пенальти, все было видно как на ладони!»
2018.03.12 08:10
37
Калачев: «Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Пусть не рассказывает про газон»
2018.03.11 23:00
26
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