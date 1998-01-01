Калачев: «Благодарю «Ростов», что не продлил со мной контракт и подтолкнул к решению закончить с футболом»

легенда ростова.спасибо за всё Тимоха .ты навсегда в наших сердцах
Бывший полузащитник сборной Белоруссии Тимофей Калачев благодарен «Ростову», что тот в прошлом году не стал продлевать контракт с игроком. Это помогло белорусу решиться завершить карьеру.
— Карьеру закончили вовремя?
— Ой, мне кажется, даже раньше нужно было это сделать.
— Почему?
— Здоровье дороже! Если лет до 35 любые нагрузки переносил спокойно, то потом было уже тяжеловато. В таком возрасте в профессиональном спорте год за два идет, все болячки сразу вылезают, сложнее восстанавливаться. Честно, могу только поблагодарить руководителей «Ростова» за то, что не продлили со мной контракт и подтолкнули к решению закончить с футболом в 38.
- Калачев сейчас работает в академии «Ростова».
- За южан Калачев по ходу карьеру провел больше всего матчей.
- Игрок брал с «Ростовом» Кубок России.