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    Калачев: «Благодарю «Ростов», что не продлил со мной контракт и подтолкнул к решению закончить с футболом»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Тимофей Калачев благодарен «Ростову», что тот в прошлом году не стал продлевать контракт с игроком. Это помогло белорусу решиться завершить карьеру.

    — Карьеру закончили вовремя?

    — Ой, мне кажется, даже раньше нужно было это сделать.

    — Почему?

    — Здоровье дороже! Если лет до 35 любые нагрузки переносил спокойно, то потом было уже тяжеловато. В таком возрасте в профессиональном спорте год за два идет, все болячки сразу вылезают, сложнее восстанавливаться. Честно, могу только поблагодарить руководителей «Ростова» за то, что не продлили со мной контракт и подтолкнули к решению закончить с футболом в 38.

    • Калачев сейчас работает в академии «Ростова».
    • За южан Калачев по ходу карьеру провел больше всего матчей.
    • Игрок брал с «Ростовом» Кубок России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1531

      латунный 5 часов назад

      легенда ростова.спасибо за всё Тимоха .ты навсегда в наших сердцах

      5
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      Рейтинг: +1515

      klim2m 5 часов назад

      Спасибо тебе еще раз Тимофей за то что ты подарил Ростову ))) здоровья тебе и твоей семье ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Юрий Крутько 5 часов назад

      Тимофей,конечно,красавец!Столько здоровья отдал,а сколько радости дал нам,любителям футбола...Удачи в новой жизни!

      5
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      Рейтинг: +311

      Ziklop 5 часов назад

      Тимофей молодым на поле фору давал, отрабатывал на поле всегда, а не отбывал номер как многие молодые игрочишки.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +148

      AleSan4es 5 часов назад

      Хороший футболист был!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54756

      Chernyi Lis 5 часов назад

      наших не уговорить не вытолкнуть..по фигу им позор деньги важнее..

      4
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      ...
      Рейтинг: +1184

      житель СПб > Chernyi Lis 3 часа назад

      Наверное, не совсем соглашусь. И Аршавин, и Кержаков излишне не задержались.

      1
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      Рейтинг: +54756

      Chernyi Lis > житель СПб 3 часа назад

      ))когда приперло уже сами согласились..а так играли бы еще лет 50..

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