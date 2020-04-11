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  • Калачев: «Благодарю «Ростов», что не продлил со мной контракт и подтолкнул к решению закончить с футболом»

Калачев: «Благодарю «Ростов», что не продлил со мной контракт и подтолкнул к решению закончить с футболом»

11 апреля 2020, 16:34
10

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Тимофей Калачев благодарен «Ростову», что тот в прошлом году не стал продлевать контракт с игроком. Это помогло белорусу решиться завершить карьеру.

— Карьеру закончили вовремя?

— Ой, мне кажется, даже раньше нужно было это сделать.

— Почему?

— Здоровье дороже! Если лет до 35 любые нагрузки переносил спокойно, то потом было уже тяжеловато. В таком возрасте в профессиональном спорте год за два идет, все болячки сразу вылезают, сложнее восстанавливаться. Честно, могу только поблагодарить руководителей «Ростова» за то, что не продлили со мной контракт и подтолкнули к решению закончить с футболом в 38.

  • Калачев сейчас работает в академии «Ростова».
  • За южан Калачев по ходу карьеру провел больше всего матчей.
  • Игрок брал с «Ростовом» Кубок России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (10)
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Chernyi Lis
1586613275
наших не уговорить не вытолкнуть..по фигу им позор деньги важнее..
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AleSan4es
1586613514
Хороший футболист был!
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Ziklop
1586613897
Тимофей молодым на поле фору давал, отрабатывал на поле всегда, а не отбывал номер как многие молодые игрочишки.
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Юрий Крутько
1586613899
Тимофей,конечно,красавец!Столько здоровья отдал,а сколько радости дал нам,любителям футбола...Удачи в новой жизни!
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klim2m
1586614735
Спасибо тебе еще раз Тимофей за то что ты подарил Ростову ))) здоровья тебе и твоей семье ))
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латунный
1586615734
легенда ростова.спасибо за всё Тимоха .ты навсегда в наших сердцах
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zigbert
1586710506
По нему не скажешь что возраст стал для него помехой. Мог бы еще принести пользу Ростову. Успехов на новом поприще и здоровья!
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