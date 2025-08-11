Калачев объяснил, в чем заключается уникальность Дзюбы

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился впечатлениями от игры с Артемом Дзюбой.

«Уже тогда, в «Ростове», было ясно, какого уровня это форвард. Хотя не могу сказать, что, когда он приехал в аренду из «Спартака», сразу стало понятно, что перед нами будущая звезда. Артем был еще молод. Считаю, меня тоже нужно наградить за его рекорд результативности. Вспомните, сколько мячей Дзюба в «Ростове» забил с моих передач. (Смеется.)

У него имеются качества, которые и в 36 позволяют регулярно огорчать оппонентов. Плюс видно, как безумно он сейчас замотивирован. Уникальность Артема заключается еще и в том, что он не только сам отличается, но и ассистирует партнерам. При своих антропометрических данных Дзюба обладает феноменальной техникой. Про игру на втором этаже даже не говорю», – сказал Калачев.