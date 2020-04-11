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  • Калачев: «Не обижался, когда Слуцкий называл меня вонючкой, но и не скажу, что был в восторге»

Калачев: «Не обижался, когда Слуцкий называл меня вонючкой, но и не скажу, что был в восторге»

11 апреля 2020, 13:58
7

Белорусский полузащитник Тимофей Калачев рассказал о совместной работе с Леонидом Слуцким.

  • Футболист и тренер пересекались в «Крыльях Советов» в период с 2008 по 2009 год.
  • В 2019 году Калачев завершил карьеру.
  • Слуцкий сейчас возглавляет «Рубин».

– Как реагировали, когда слышали от Леонида Викторовича в свой адрес: «Вонючка»?

– Не обижался. Но и не скажу, что был в восторге. Просто на поле у меня рот не закрывался. Все время что-то под нос себе бухтел, подсказывал ребятам, мог напихать. Да я и в жизни такой, люблю поворчать.

– Вашей родне не позавидуешь.

– Знаю про этот недостаток, пытаюсь бороться – но пока он выигрывает. Жена ругается. Как раз после Нового года сказала: «Иди уже куда-нибудь работать, хватит дома сидеть. Надоел! Здесь не то, там не так...»

– Слуцкий вам в лицо говорил: «Вонючка»?

– Бывало. Леонид Викторович каждого футболиста своей команды старается уколоть, зацепить, дополнительно мотивировать. «Фишка» такая. Наверное, кому-то в радость. У меня другой характер. Все эти шутки-прибаутки не воспринимал.

– Огрызались?

– Ни в коем случае. Понимал, что надо соблюдать субординацию. Но иногда очень хотелось ответить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Калачев Тимофей Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Ziklop
1586604210
Лёня так похож на Васю Уткина.
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Валерий1965
1586612105
Ну... Хоть пердунок не называл)
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Hektor 84
1586615668
А причина такого погоняла?
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