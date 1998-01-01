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    Калачев: «Не обижался, когда Слуцкий называл меня вонючкой, но и не скажу, что был в восторге»

    Белорусский полузащитник Тимофей Калачев рассказал о совместной работе с Леонидом Слуцким.

    • Футболист и тренер пересекались в «Крыльях Советов» в период с 2008 по 2009 год.
    • В 2019 году Калачев завершил карьеру.
    • Слуцкий сейчас возглавляет «Рубин».

    – Как реагировали, когда слышали от Леонида Викторовича в свой адрес: «Вонючка»?

    – Не обижался. Но и не скажу, что был в восторге. Просто на поле у меня рот не закрывался. Все время что-то под нос себе бухтел, подсказывал ребятам, мог напихать. Да я и в жизни такой, люблю поворчать.

    – Вашей родне не позавидуешь.

    – Знаю про этот недостаток, пытаюсь бороться – но пока он выигрывает. Жена ругается. Как раз после Нового года сказала: «Иди уже куда-нибудь работать, хватит дома сидеть. Надоел! Здесь не то, там не так...»

    – Слуцкий вам в лицо говорил: «Вонючка»?

    – Бывало. Леонид Викторович каждого футболиста своей команды старается уколоть, зацепить, дополнительно мотивировать. «Фишка» такая. Наверное, кому-то в радость. У меня другой характер. Все эти шутки-прибаутки не воспринимал.

    – Огрызались?

    – Ни в коем случае. Понимал, что надо соблюдать субординацию. Но иногда очень хотелось ответить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 5 часов назад

      А причина такого погоняла?

      0
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      ...
      Рейтинг: +981

      Romio-xxx > Hektor 84 4 часа назад

      Он же ответил:бубнел много,типа того)

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      Рейтинг: +2290

      Hektor 84 > Romio-xxx 4 часа назад

      Ну ладно бы ворчун, а то вонючка. Как то не по делу. Обычно вонючками за другое называют.

      0
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      Рейтинг: +981

      Romio-xxx > Hektor 84 4 часа назад

      Ворчун это как то официально)))

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      Рейтинг: +1515

      klim2m > Hektor 84 3 часа назад

      Погоняло))) басота епт ,

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      Рейтинг: +1604

      Валерий1965 6 часов назад

      Ну... Хоть пердунок не называл)

      1
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      Рейтинг: +311

      Ziklop 8 часов назад

      Лёня так похож на Васю Уткина.

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