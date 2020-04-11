Калачев: «Не обижался, когда Слуцкий называл меня вонючкой, но и не скажу, что был в восторге»

Белорусский полузащитник Тимофей Калачев рассказал о совместной работе с Леонидом Слуцким.

Футболист и тренер пересекались в «Крыльях Советов» в период с 2008 по 2009 год.

В 2019 году Калачев завершил карьеру.

Слуцкий сейчас возглавляет «Рубин».

– Как реагировали, когда слышали от Леонида Викторовича в свой адрес: «Вонючка»?

– Не обижался. Но и не скажу, что был в восторге. Просто на поле у меня рот не закрывался. Все время что-то под нос себе бухтел, подсказывал ребятам, мог напихать. Да я и в жизни такой, люблю поворчать.

– Вашей родне не позавидуешь.

– Знаю про этот недостаток, пытаюсь бороться – но пока он выигрывает. Жена ругается. Как раз после Нового года сказала: «Иди уже куда-нибудь работать, хватит дома сидеть. Надоел! Здесь не то, там не так...»

– Слуцкий вам в лицо говорил: «Вонючка»?

– Бывало. Леонид Викторович каждого футболиста своей команды старается уколоть, зацепить, дополнительно мотивировать. «Фишка» такая. Наверное, кому-то в радость. У меня другой характер. Все эти шутки-прибаутки не воспринимал.

– Огрызались?

– Ни в коем случае. Понимал, что надо соблюдать субординацию. Но иногда очень хотелось ответить.