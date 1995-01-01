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    Калачев: «Арбитры стали работать лучше, уже нет таких симпатий к топ-клубам. Да, ошибаются, но судят, что видят»

    Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал, как изменился футбол с начала его карьеры.

    Белорус дебютировал на взрослом уровне в составе могилевского «Днепра» в апреле 2000 года в возрасте почти 19 лет.

    – Что изменилось в футболе по сравнению с тем, когда вы начинали?

    – Раньше молодых больше гоняли. Таскать мячи и форму – это вообще само собой. Сейчас футболисты такими вещами уже не занимаются. Вот один администратор, вот другой.

    Что касается арбитров, то стало лучше. Уже нет таких симпатий к топ-клубам. Да, ошибаются, но судят, что видят. Помню, когда начинал в «Ростове», нам поставили пенальти. Рефери сказал: «100%, вообще без вариантов». После игры смотрим повтор, а «точки» не было. Было забавно потом наткнуться на этого арбитра в аэропорту. Высказали ему. Уже не помню, кто именно судил.

    • Кроме «Днепра» и «Ростова» Калачев выступал за солигорский «Шахтер», донецкий «Шахтер», «Ильичевец» (ныне «Мариуполь»), «Химки» и «Крылья Советов».
    • За свою карьеру 38-летний футболист провел 367 матчей, забил 34 гола и сделал 90 результативных передач.
    • С «Ростовом» Калачев выиграл Кубок России и завоевал серебряные медали РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +518

      levon_man 37 минут назад

      Значит нужны очки, чтобы лучше видеть

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