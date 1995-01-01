Калачев: «Арбитры стали работать лучше, уже нет таких симпатий к топ-клубам. Да, ошибаются, но судят, что видят»

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал, как изменился футбол с начала его карьеры.

Белорус дебютировал на взрослом уровне в составе могилевского «Днепра» в апреле 2000 года в возрасте почти 19 лет.

– Что изменилось в футболе по сравнению с тем, когда вы начинали?

– Раньше молодых больше гоняли. Таскать мячи и форму – это вообще само собой. Сейчас футболисты такими вещами уже не занимаются. Вот один администратор, вот другой.

Что касается арбитров, то стало лучше. Уже нет таких симпатий к топ-клубам. Да, ошибаются, но судят, что видят. Помню, когда начинал в «Ростове», нам поставили пенальти. Рефери сказал: «100%, вообще без вариантов». После игры смотрим повтор, а «точки» не было. Было забавно потом наткнуться на этого арбитра в аэропорту. Высказали ему. Уже не помню, кто именно судил.