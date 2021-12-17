- 17 декабря 2021
- 16:47 Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси 1
- 09:53 Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
- 15 декабря 2021
- 13:58 Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо» 5
- 13 ноября 2021
- 22:19 Мама Мампасси: «Возможность трансфера в «Локомотив» есть» 6
- 12 ноября 2021
- 22:39 Украинский защитник Мампасси близок к трансферу в «Локомотив» 13
- 6 июля 2020
- 16:04 Исполнительный директор УПЛ: «Карпаты» будут исключены из чемпионата Украины» 1
- 30 мая 2020
- 13:20 Матч УПЛ «Карпаты» – «Мариуполь» не состоится. Игроки львовской команды заразились коронавирусом 2
- 8 марта 2020
- 19:59 УПЛ. «Колос» забил три гола «Шахтеру», но проиграл; «Мариуполь» ввосьмером крупно уступил в Днепре 1
- 18 октября 2019
- 08:59 Вратарь «Мариуполя» Худжамов – об отношении к России: «Пора раздуплиться: это война» 31
- 2 августа 2019
- 00:57 «Тун» – «Спартак», «Сараево» – БАТЭ и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЕ 4
- 16 сентября 2018
- 22:24 УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление 1
- 2 сентября 2018
- 10:27 Видео Главный тренер «Шахтера» Фонсека дал комментарий на русском языке 16
- 1 сентября 2018
- 21:22 УПЛ. «Шахтер» обыграл «Мариуполь» и стал единоличным лидером чемпионата
- 26 августа 2018
- 21:31 УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
- 19 августа 2018
- 21:24 УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами» 3
- 5 августа 2018
- 21:34 УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
- 29 июля 2018
- 21:36 УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты 1
- 6 июня 2018
- 08:16 Дедечко третий раз в карьере стал игроком «СКА-Хабаровска» 1
- 20 мая 2018
- 19:18 УПЛ. «Заря» проиграла «Ворскле», «Верес сыграл вничью с «Мариуполем»
- 13 мая 2018
- 21:23 УПЛ. «Шахтер» обыграл «Верес» и досрочно стал чемпионом
- 4 мая 2018
- 20:54 УПЛ. Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Мариуполь»
- 28 апреля 2018
- 07:39 Киев могли лишить финала Лиги чемпионов из-за «дела Мариуполя» 6
- 27 апреля 2018
- 18:57 УПЛ. Кайоде принес «Шахтеру» победу над «Мариуполем»
- 10:31 Вице-президент «Мариуполя» заплатил за новую эмблему клуба бутылку ликера и коробку конфет 6
- 22 апреля 2018
- 19:03 УПЛ. «Динамо» разгромило «Верес», «Заря» обыграла «Мариуполь»