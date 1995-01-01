Турниры:
Украина. Премьер-лига (2021/2022)
|18 тур
|10 декабря, пятница
|18:00
|Мариуполь
|0:3
|Днепр-1
|17 тур
|5 декабря, воскресенье
|20:30
|Десна
|3:3
|Мариуполь
|16 тур
|26 ноября, пятница
|20:30
|Мариуполь
|0:1
|Львов
|15 тур
|21 ноября, воскресенье
|18:00
|Ворскла
|5:1
|Мариуполь
|14 тур
|6 ноября, суббота
|15:00
|Минай
|0:2
|Мариуполь
|13 тур
|30 октября, суббота
|14:00
|Мариуполь
|2:3
|Динамо
|12 тур
|23 октября, суббота
|14:00
|Верес
|2:0
|Мариуполь
|11 тур
|16 октября, суббота
|14:00
|Мариуполь
|1:2
|Металлист 1925
|10 тур
|1 октября, пятница
|19:30
|Мариуполь
|0:2
|Рух
|9 тур
|25 сентября, суббота
|14:00
|Александрия
|2:1
|Мариуполь
|8 тур
|18 сентября, суббота
|17:00
|Мариуполь
|0:5
|Шахтер
|7 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:00
|Колос
|1:3
|Мариуполь
|6 тур
|28 августа, суббота
|14:00
|Ингулец
|3:0
|Мариуполь
|5 тур
|22 августа, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|3:4
|Заря
|4 тур
|16 августа, понедельник
|19:00
|Мариуполь
|2:3
|Черноморец
|3 тур
|7 августа, суббота
|19:30
|Днепр-1
|2:1
|Мариуполь
|2 тур
|1 августа, воскресенье
|17:00
|Мариуполь
|1:2
|Десна
|1 тур
|23 июля, пятница
|19:30
|Львов
|1:1
|Мариуполь