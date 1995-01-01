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    Мариуполь - результаты

    Город Мариуполь
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт http://fcilich.com/
    Стадион Ильичевец
    Тренер Александр Севидов
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2021/2022)
    18 тур
    		10 декабря, пятница 18:00 Мариуполь 0:3 Днепр-1
    17 тур
    		5 декабря, воскресенье 20:30 Десна 3:3 Мариуполь
    16 тур
    		26 ноября, пятница 20:30 Мариуполь 0:1 Львов
    15 тур
    		21 ноября, воскресенье 18:00 Ворскла 5:1 Мариуполь
    14 тур
    		6 ноября, суббота 15:00 Минай 0:2 Мариуполь
    13 тур
    		30 октября, суббота 14:00 Мариуполь 2:3 Динамо
    12 тур
    		23 октября, суббота 14:00 Верес 2:0 Мариуполь
    11 тур
    		16 октября, суббота 14:00 Мариуполь 1:2 Металлист 1925
    10 тур
    		1 октября, пятница 19:30 Мариуполь 0:2 Рух
    9 тур
    		25 сентября, суббота 14:00 Александрия 2:1 Мариуполь
    8 тур
    		18 сентября, суббота 17:00 Мариуполь 0:5 Шахтер
    7 тур
    		12 сентября, воскресенье 17:00 Колос 1:3 Мариуполь
    6 тур
    		28 августа, суббота 14:00 Ингулец 3:0 Мариуполь
    5 тур
    		22 августа, воскресенье 17:00 Мариуполь 3:4 Заря
    4 тур
    		16 августа, понедельник 19:00 Мариуполь 2:3 Черноморец
    3 тур
    		7 августа, суббота 19:30 Днепр-1 2:1 Мариуполь
    2 тур
    		1 августа, воскресенье 17:00 Мариуполь 1:2 Десна
    1 тур
    		23 июля, пятница 19:30 Львов 1:1 Мариуполь
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