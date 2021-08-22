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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Заря
Мариуполь - Заря: обзор матча 22 августа 2021
Мариуполь
22.08.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
3 : 4
Завершен
Заря
47'
А. Кулаков
89'
А. Микитишин
22'
Е. Назарина
28'
Ш. Захеди
32'
А. Гладкий
60'
Ш. Захеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Заря
90'
+5
Желтая карточка
Д. Мацапура
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Захеди
Желтая карточка
Д. Мишнев
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
А. Микитишин
89'
82'
Желтая карточка
М. Лунев
78'
Желтая карточка
Л. Квек
70'
Замена
А. Руфати
️️️️
Ш. Захеди
66'
Желтая карточка
В. Кабаев
62'
Замена
М. Лунев
️️️️
С. Булеца
60'
ГОЛ! 1:4!
Ш. Захеди
Пас отдал
М. Имереков
Замена
Б. Вьюнник
️️️️
А. Кулаков
57'
49'
Замена
Д. Мацапура
️️️️
Н. Шевченко
ГОЛ! 1:3!
А. Кулаков
47'
Замена
Д. Удод
️️️️
S. Mykytsey
46'
32'
ГОЛ! 0:3!
А. Гладкий
Пас отдал
Леовигилдо
28'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Захеди
Пас отдал
Е. Назарина
27'
Желтая карточка
Д. Хомченовский
22'
ГОЛ! 0:1!
Е. Назарина
Пас отдал
А. Гладкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
7
Алексей Кащук
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
23
Марк Мампасси
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
6
Леовигилдо
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Сергей Булеца
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
9
Artem Kholod
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
1-4-5
1
Кудрик
3
21
Клименко
50
Шостак
12
Топалов
15
Мишнев
14
Драмбаев
10
Кулаков
95
Стасюк
23
Мампасси
7
Кащук
2-1-3-2-2
30
Шевченко
32
Имереков
6
Леовигилдо
40
Квек
10
Булеца
10
Кочергин
29
Назарина
22
Кабаев
10
Хомченовский
7
Захеди
20
Гладкий
3
86
Удод
86
Удод
3
10
Кулаков
27
Вьюнник
27
Вьюнник
10
Кулаков
30
Шевченко
1
Мацапура
1
Мацапура
30
Шевченко
7
Захеди
5
Руфати
5
Руфати
7
Захеди
10
Булеца
14
Лунев
14
Лунев
10
Булеца
Остались в запасе
Мариуполь
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
10
Родион Плакса
ЦФ
9
Artem Kholod
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
10
Родион Плакса
ЦФ
9
Artem Kholod
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
Остались в запасе
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Мариуполь - Заря
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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