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    • Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»

    Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»

    Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ларс Корнетка высказался о возможном переходе защитника «Мариуполя» Марка Мампасси в столичный клуб.

    – Можете подтвердить скорое подписание Мампасси? Скорый трансфер в «Локо» подтверждала даже его семья.

    — Думаю, нет никакого смысла комментировать будущие трансферы, исходя из данной ситуации. Я сам учился журналистике, поэтому у меня к вам большое уважение.

    Но вы знаете, что футбольный рынок очень горячий, очень жесткий. Это не то же самое, как ты идешь в супермаркет, видишь на полочках игроков, берешь их и бросаешь в корзину.

    Но могу сказать, что Мампасси — очень интересный для нас игрок, который полностью подходит под наш стиль и игровую философию.

    • Мампасси – воспитанник «Шахтера». Он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
    • «Локомотив» хочет оформить игроку российское гражданство.
    • По информации инсайдера Сергея Егорова, москвичи будут платить Мампасси 0,5 миллиона евро в год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2021 13:58
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    Комментарии (6)
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    portero
    1639566703
    Настоящий смугленький украинец!!!
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    neveldomha
    1639567365
    А какой сейчас стиль у Локомотива? Случаем "не рыба, не мясо" ?
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    Nayturs
    1639587767
    Когда-то был у Локомотива стиль, его делали крутые ребята на поле - Лоськов, Хохлов, Овчинников, Гурченко,Асатиани,Сычев, Пашинин, Сенников и д.р. А сейчас этого стиля нет, одни игры и отмыв денег
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    Hektor 84
    1639660321
    Добивают немцы Локо
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    ologreds
    1694984630
    numo640930
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