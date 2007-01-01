Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    «Локомотив» хочет оформить Мампаси российское гражданство

    Центральный защитник «Шахтера» Марк Мампаси после перехода в «Локомотив», возможно, не будет считаться легионером в РПЛ.

    По информации «Чемпионата», в планах московского клуба оформить футболисту гражданство РФ по упрощенной процедуре.

    18-летний Мампаси имеет право получить российский паспорт, поскольку родился в Донецке.

    • Мампаси – воспитанник «Шахтера».
    • Сейчас он выступает за «Мариуполь» на правах аренды.
    • Ожидается, что «Локомотив» заплатит за игрока 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3843

      FENIX-SL 37 минут назад

      ну что ж псевдо-патриоты, взрывайтесь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      Soccerdealer63 1 час назад

      Ну, если всё вот так просто...и вместо выращивания своих...то:
      ПОЖАЛУЙСТА, оформите по упрощённой процедуре российское гражданство Илону Маску и поставьте на Роскосмос... Для начала...))) А там...как пойдёт... минэкономразвития... центробанк... парламент...газмяс...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2617

      Красногорск_Фан 1 час назад

      18 лет. Чего ждать еще не понятно. Хотя гордо преподносится как игрок основной команды Шахтера. Что, много наиграл до 18 в основной команде? Это не сложившийся игрок. Локомотив уже много раз покупал совсем юных афро игроков которые затем не взлетали.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      Soccerdealer63 > Красногорск_Фан 1 час назад

      "не взлетают" в Роскосмосе))) У Локо "не отъезжают"!))+

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2617

      Красногорск_Фан > Soccerdealer63 1 час назад

      Сначала не въезжают. Потом отъезжают. Одемвингие яркий пример. были и другие.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      Soccerdealer63 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Вы правы... были и другие ПАССАЖИРЫ...))+

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Andrэ 1 час назад

      Неплохое вложение Локо) Есть шанс хорошо навариться) Хотя и Пабло бы себе оставить блин(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1569

      Dr.Metal 2 часа назад

      Вот пусть пять лет как Марио Фернандес от звонка до звонка, а потом и гражданство. А то кому то сразу, а кому то на общих основаниях

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Andrэ > Dr.Metal 1 час назад

      тут уже играет роль кто насколько быстро сумеет сообразить что нужно для сделать для того,чтобы побыстрее навариться и получше )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6387

      Томик > Dr.Metal 34 минуты назад

      Марио Фернандес до сих пор не должен был получить гражданство на общих основаниях. Ибо их не достаточно. А в этой ситуации пусть темноват, пусть с закордонных территорий, но по закону имеет право на упрощенную процедуру. А Фернандес пусть хоть чувашский выучит, если русский не хочет. Позор цска. Ну оформили - дайте ему учителя нормального, чтоб не стыдно было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14915

      Garrincha58 2 часа назад

      срочно в первом чтении ужесточить лимит подписать побольше таких пампасов мампасов выдать всем паспорта, а то глядишь на ОИ не кому будет играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3618

      Snek 2 часа назад

      Донецк - это Россия разве?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +392

      Октавиус > Snek 2 часа назад

      а россияне могут жить только в России?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3618

      Snek > Октавиус 2 часа назад

      Россияне могут жить везде, да вот только в статье указывают, что он может получить гражданство, так как родился в Донецке. Причём здесь Донецк и Россия?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +392

      Октавиус > Snek 2 часа назад

      граждане, рожденные на территории народных республик Донбасса, могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке. Донецк - столица ДНР

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      Soccerdealer63 > Октавиус 1 час назад

      Наверное, Вы правы насчёт "рождённых в народных республиках и гражданстве РФ"... Ловко!)))Да, вот, незадача: это, ведь, действует только внутри РФ... практически весь остальной мир это не признает.. Не попадёт ли Локо с этим парнишкой на международном уровне? Ведь там не поймут.. какого он роду-племени, а это недопустимо, скорее всего... Или он будет "россиянином" только в РПЛ, а "на экспорт" - кем? Украинцем или кем там?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +392

      Октавиус > Soccerdealer63 1 час назад

      это сказки, делаешь прописку в РФ и данный паспорт ничем не отличается от паспорта жителя условной Твери

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6387

      Томик > Soccerdealer63 40 минут назад

      Что за ерунда? Гражданин России "где-то там" будет считаться украинцем. Вы в своём уме?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91153
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68126
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru