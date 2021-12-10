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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Днепр-1
Мариуполь - Днепр-1: обзор матча 10 декабря 2021
Мариуполь
10.12.2021, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Днепр-1
35'
А. Довбик (П)
75'
А. Пихаленок (П)
78'
Билл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Днепр-1
Замена
А. Микитишин
️️️️
О. Очеретко
83'
82'
Замена
С. Логинов
️️️️
А. Сваток
78'
ГОЛ! 0:3!
Билл
Пас отдал
В. Лучкевич
77'
Замена
Билл
️️️️
А. Назаренко
76'
Замена
Ф. Ди Франко
️️️️
Н. Джурасек
75'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Пихаленок
Замена
M. Khromey
️️️️
Н. Петерман
69'
Замена
С. Спировски
️️️️
Д. Топалов
69'
Желтая карточка
П. Стасюк
56'
56'
Замена
В. Лучкевич
️️️️
Н. Монте
52'
Желтая карточка
А. Пихаленок
Вторая желтая
А. Кащук
45'
+1
42'
Желтая карточка
Н. Кравченко
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Довбик
Желтая карточка
А. Кащук
34'
Желтая карточка
K. Melichenko
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Никита Петерман
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
14
Александр Драмбаев
ЦФ
9
Artem Kholod
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
27
Олег Очеретко
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
23
Марк Мампасси
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Днепр-1
77
Валентин Кожокару
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
30
Невен Джурасек
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
44
Владислав Дубинчак
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Мариуполь
15
Петар Босанчич
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
7
Артур Микитишин
ЦФ
Днепр-1
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
99
Билл
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
1-2-5
12
Турбаевский
1
Петерман
12
Топалов
15
Мишнев
27
Очеретко
23
Мампасси
95
Стасюк
0
7
Кащук
3-3-4
77
Кожокару
4
Кравченко
5
Сваток
20
Монте
77
Игнатенко
7
Назаренко
8
Пихаленок
44
Дубинчак
11
Гуцуляк
9
Довбик
30
Джурасек
1
Петерман
19
19
1
Петерман
12
Топалов
6
Спировски
6
Спировски
12
Топалов
27
Очеретко
7
Микитишин
7
Микитишин
27
Очеретко
5
Сваток
18
Логинов
18
Логинов
5
Сваток
20
Монте
7
Лучкевич
7
Лучкевич
20
Монте
30
Джурасек
20
Ди Франко
20
Ди Франко
30
Джурасек
7
Назаренко
99
Билл
99
Билл
7
Назаренко
Остались в запасе
Мариуполь
Днепр-1
15
Петар Босанчич
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
15
Петар Босанчич
ЦЗ
3
Stanislav Mykytsey
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
Остались в запасе
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Мариуполь - Днепр-1
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
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