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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Днепр-1 - Академия Пушкаша
Днепр-1 - Академия Пушкаша: обзор матча 25 июля 2024
Днепр-1
25.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Академия Пушкаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Днепр-1 - Академия Пушкаша
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Информация о матче
Главный судья:
Кирьякос Атанасиу
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр-1
Академия Пушкаша
«Арис» – «Академия Пушкаша»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:20
Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова
2025.02.12 12:03
18
«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
«Краснодар» продал Арутюняна венгерскому клубу
2025.01.25 09:54
8
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
«Арис» – «Академия Пушкаша»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:20
Лидер европейского чемпионата хочет назначить Черчесова
2025.02.12 12:03
18
«Рубин» сообщил о трансфере Фамейе в Европу
2025.01.31 21:40
«Краснодар» продал Арутюняна венгерскому клубу
2025.01.25 09:54
8
«Самое большое разочарование»: Черчесов оценил первое с октября поражение «Ференцвароша» в чемпионате
2023.03.13 09:09
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