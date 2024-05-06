Днепр-1
06.05.2024, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Матч завершен
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Кривбасс
57' Р. Гаджиев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
1
Евгений Волынец
ВР
39
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Руслан Бабенко
ЦП
22
Валентин Рубчинский
ЦП
17
Богдан Леднев
АП
27
Олег Очеретко
АП
14
Рамик Гаджиев
ЛВ
42
Евгений Пасич
ПВ
31
Daniel Kivinda
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
5
Тимур Стецков
ЛЗ
21
Денис Кузик
ЛЗ
25
Rafael Fonseca
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
94
Максим Задерака
ПВ
78
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Днепр-1
12
Яков Кинарейкин
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Алексей Авраменко
ЦЗ
29
Максим Мельниченко
ОП
25
Игорь Когут
ЦП
10
Максим Третьяков
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Александр Филиппов
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
47
Егор Твердохлеб
АП
99
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
7
Андрей Понедельник
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
97
J. Poe
ЦФ
9
Даниэль Соса
ЦФ
3-2-3-2
1
Волынец
39
Сваток
3
Адамюк
11
Мирошниченко
18
Бабенко
22
Рубчинский
14
Гаджиев
27
Очеретко
42
Пасич
31
17
Леднев
3-3-2-2
30
Маханьков
5
Стецков
25
39
Сайнтини
55
Дибанго
8
Бизимана
21
Кузик
94
Задерака
10
Хомченовский
14
Лунев
78
Кожушко
17
Леднев
25
Когут
25
Когут
17
Леднев
14
Гаджиев
10
Третьяков
10
Третьяков
14
Гаджиев
39
Сайнтини
13
Бескоровайный
13
Бескоровайный
39
Сайнтини
10
Хомченовский
47
Твердохлеб
47
Твердохлеб
10
Хомченовский
14
Лунев
11
Татарков
11
Татарков
14
Лунев
21
Кузик
7
Понедельник
7
Понедельник
21
Кузик
94
Задерака
9
Соса
9
Соса
94
Задерака
Остались в запасе
Днепр-1
Кривбасс
12
Яков Кинарейкин
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Алексей Авраменко
ЦЗ
29
Максим Мельниченко
ОП
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
1
Богдан Хома
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
99
Виктор Близниченко
ЛВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
97
J. Poe
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Яков Кинарейкин
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Алексей Авраменко
ЦЗ
29
Максим Мельниченко
ОП
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Александр Филиппов
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
99
Виктор Близниченко
ЛВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
97
J. Poe
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Днепр-1 - Кривбасс
1
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр-1» против «Кривбасс», 27-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть на канале «2+2».
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