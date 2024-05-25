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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Днепр-1
Днепр-1
Днепр
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Днепр-Арена
Сайт:
http://www.scdnipro1.com.ua/
Тренер:
Юрий Максимов
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
Трансляция
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
Трансляция
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
Трансляция
«Днепр-1» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
2024.04.27 10:07
Трансляция
«Металлист 1925» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
2024.04.15 09:41
«Металлист 1925» – «Днепр-1»: прогноз на матч 24 тура УПЛ, 15 апреля
2024.04.15 09:14
«Шахтер», киевское «Динамо» и еще три украинских клуба получили бронь от мобилизации
2024.04.09 20:00
1
Трансляция
«Днепр-1» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2024
2024.04.09 10:18
«Днепр-1» – «Заря»: прогноз на матч 23 тура УПЛ, 9 апреля
2024.04.09 09:41
Трансляция
«Колос» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024
2024.03.31 11:58
«Зенит» интересуется вратарем сборной Мали
2024.01.27 00:15
13
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
2023.02.23 22:53
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
2023.02.17 01:19
2
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
2022.11.07 16:31
1
Видео
Капитан «Черноморца» Кравченко накричал на женщину-арбитра: «Вы чe, издеваетесь, ***? До них дотрагиваться нельзя?»
2022.10.31 16:58
2
Стали известны 8 из 24 участников плей-офф Лиги конференций
2022.10.28 00:55
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
2022.09.09 00:20
УПЛ. Киевское «Динамо» разгромно проиграло «Днепру»
2022.08.29 01:05
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций
2022.08.26 16:07
4
Определились все участники группового этапа Лиги конференций
2022.08.26 00:55
1
Фото
Клуб АПЛ «Брентфорд» купил 18-летнего украинца
2022.07.14 20:46
18-летний украинец Ярмолюк перейдет в «Брентфорд» (Фабрицио Романо)
2022.07.12 07:57
1
УПЛ. «Колос» забил три гола «Шахтеру», но проиграл; «Мариуполь» ввосьмером крупно уступил в Днепре
2020.03.08 19:59
1
УПЛ. «Днепр-1» вдесятером победил «Динамо» К, хет-трик оформил принадлежащий киевлянам Супряга
2020.02.28 22:07
6
Судья Монзуль на шестой минуте матча с «Днепром-1» удалила игрока «Динамо» К
2020.02.28 21:11
4
«Динамомания»: вратарь «Реала» Лунин может уйти в аренду в «Днепр-1»
2019.12.29 09:34
2
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
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Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
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