Судья Монзуль на шестой минуте матча с «Днепром-1» удалила игрока «Динамо» К

В эти минуты проходит матч 20-го тура УПЛ между «Днепром-1» и киевским «Динамо». На шестой минуте прямую красную карточку получил Виталий Буяльский, игрок гостей.
Встречу обслуживает Екатерина Монзуль. В компенсированное время первого тайма она назначили пенальти в пользу «Динамо», который был реализован Беньямином Вербичем.
- Монзуль – первая женщина-арбитр из Украины, получившая категорию ФИФА.
- Матчи УПЛ она обслуживает с 2016 года.
- По профессии Монзуль архитектор-градостроитель.
Источник: Бомбардир.ру