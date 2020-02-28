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  • Судья Монзуль на шестой минуте матча с «Днепром-1» удалила игрока «Динамо» К

Судья Монзуль на шестой минуте матча с «Днепром-1» удалила игрока «Динамо» К

28 февраля 2020, 21:11
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В эти минуты проходит матч 20-го тура УПЛ между «Днепром-1» и киевским «Динамо». На шестой минуте прямую красную карточку получил Виталий Буяльский, игрок гостей.

Встречу обслуживает Екатерина Монзуль. В компенсированное время первого тайма она назначили пенальти в пользу «Динамо», который был реализован Беньямином Вербичем.

  • Монзуль – первая женщина-арбитр из Украины, получившая категорию ФИФА.
  • Матчи УПЛ она обслуживает с 2016 года.
  • По профессии Монзуль архитектор-градостроитель.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Днепр-1 Динамо К Монзуль Екатерина
Комментарии (4)
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vladik12
1582916555
Смелая женщина.
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zatonn
1582918947
Берёт пример с Бибианы Штайнхауз, молодец!
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paracetamol
1582924872
Нельзя бабам давать судить мужской футбол. Пусть судят свой, бабский!
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NuBiK007
1582930309
Соседняя новость: "УПЛ. «Днепр-1» вдесятером победил «Динамо» К" Так у кого в итоге удалили?
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