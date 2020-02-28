Судья Монзуль на шестой минуте матча с «Днепром-1» удалила игрока «Динамо» К

В эти минуты проходит матч 20-го тура УПЛ между «Днепром-1» и киевским «Динамо». На шестой минуте прямую красную карточку получил Виталий Буяльский, игрок гостей.

Встречу обслуживает Екатерина Монзуль. В компенсированное время первого тайма она назначили пенальти в пользу «Динамо», который был реализован Беньямином Вербичем.