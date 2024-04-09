Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Днепр-1» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2024

    «Днепр-1» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2024

    Днепр-1
    09.04.2024, вторник, 13:00
    Украина. Премьер-лига, 23 тур
    2 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Заря
    48' А. Сваток
    52' А. Авраменко
    55' И. Кирюханцев
    62' И. Горбач
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Днепр-1
    1
    Евгений Волынец
    ВР
    3
    Владимир Адамюк
    ЦЗ
    39
    Александр Сваток
    ЦЗ
    11
    Денис Мирошниченко
    ПЗ
    5
    Эдуард Сарапий
    ОП
    22
    Валентин Рубчинский
    ЦП
    8
    Александр Пихаленок
    ЦП
    18
    Руслан Бабенко
    ЦП
    17
    Богдан Леднев
    АП
    9
    Алексей Гуцуляк
    ЛВ
    34
    Владимир Танчик
    ПВ
    Главный тренер
    Юрий Максимов
    Заря
    1
    Александр Сапутин
    ВР
    47
    Роман Вантух
    ЛЗ
    3
    Антон Боль
    ЦЗ
    2
    Богдан Бутко
    ЦЗ
    70
    Игорь Кирюханцев
    ПЗ
    44
    Арсений Батагов
    ОП
    21
    Яков Башич
    ЦП
    5
    Александр Яцик
    ЦП
    16
    Викентий Волошин
    АП
    7
    Денис Антюх
    ЛВ
    20
    Вячеслав Чурко
    ПВ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    Днепр-1
    12
    Яков Кинарейкин
    ВР
    33
    Валерий Юрчук
    ВР
    20
    Сергей Горбунов
    ЛЗ
    29
    Максим Мельниченко
    ЦЗ
    4
    Алексей Авраменко
    ЦЗ
    10
    Максим Третьяков
    ЦП
    27
    Олег Очеретко
    АП
    42
    Евгений Пасич
    ПВ
    14
    Рамик Гаджиев
    ЦФ
    Заря
    32
    Артем Слесар
    ПВ
    34
    Максим Набит
    ВР
    30
    Никита Турбаевский
    ВР
    9
    Дмитрий Мишнев
    ЦП
    4
    Коджо Азиангбе
    ЦП
    8
    Алексей Хахлев
    ЦП
    15
    Кирилл Дрышлюк
    ЦП
    17
    Игорь Горбач
    ЦФ
    11
    Алиуне Ндур
    ЦФ
    22
    Петар Мичин
    ЦФ
    19
    Владислав Бугай
    ЦФ
    3-1-3-3
    1
    Волынец
    3
    Адамюк
    39
    Сваток
    11
    Мирошниченко
    5
    Сарапий
    22
    Рубчинский
    8
    Пихаленок
    18
    Бабенко
    9
    Гуцуляк
    17
    Леднев
    34
    Танчик
    4-1-2-3
    1
    Сапутин
    70
    Кирюханцев
    3
    Боль
    2
    Бутко
    47
    Вантух
    44
    Батагов
    21
    Башич
    5
    Яцик
    20
    Чурко
    16
    Волошин
    7
    Антюх
    34
    Танчик
    20
    Горбунов
    20
    Горбунов
    34
    Танчик
    17
    Леднев
    10
    Третьяков
    10
    Третьяков
    17
    Леднев
    8
    Пихаленок
    27
    Очеретко
    27
    Очеретко
    8
    Пихаленок
    5
    Сарапий
    42
    Пасич
    42
    Пасич
    5
    Сарапий
    70
    Кирюханцев
    32
    Слесар
    32
    Слесар
    70
    Кирюханцев
    20
    Чурко
    15
    Дрышлюк
    15
    Дрышлюк
    20
    Чурко
    16
    Волошин
    17
    Горбач
    17
    Горбач
    16
    Волошин
    Остались в запасе
    Днепр-1
    Заря
    12
    Яков Кинарейкин
    ВР
    33
    Валерий Юрчук
    ВР
    29
    Максим Мельниченко
    ЦЗ
    4
    Алексей Авраменко
    ЦЗ
    14
    Рамик Гаджиев
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Максимов
    34
    Максим Набит
    ВР
    30
    Никита Турбаевский
    ВР
    9
    Дмитрий Мишнев
    ЦП
    4
    Коджо Азиангбе
    ЦП
    8
    Алексей Хахлев
    ЦП
    11
    Алиуне Ндур
    ЦФ
    22
    Петар Мичин
    ЦФ
    19
    Владислав Бугай
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    Остались в запасе
    12
    Яков Кинарейкин
    ВР
    33
    Валерий Юрчук
    ВР
    29
    Максим Мельниченко
    ЦЗ
    4
    Алексей Авраменко
    ЦЗ
    14
    Рамик Гаджиев
    ЦФ
    Остались в запасе
    34
    Максим Набит
    ВР
    30
    Никита Турбаевский
    ВР
    9
    Дмитрий Мишнев
    ЦП
    4
    Коджо Азиангбе
    ЦП
    8
    Алексей Хахлев
    ЦП
    11
    Алиуне Ндур
    ЦФ
    22
    Петар Мичин
    ЦФ
    19
    Владислав Бугай
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Максимов
    Главный тренер
    Юрий Коваль
    Статистика матча Днепр-1 - Заря
    2
    2
    Желтые карточки
    2
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр-1» против «Зари», 23-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля 2024, в 13:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр-1»«Заря»

    «Днепр-1» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2024

    Новости по теме
    «Днепр-1» – «Заря»: прогноз на матч 23 тура УПЛ, 9 апреля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2024 10:18
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+