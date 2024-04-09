Днепр-1
09.04.2024, вторник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Матч завершен
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Заря
48' А. Сваток
52' А. Авраменко
55' И. Кирюханцев
62' И. Горбач
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
1
Евгений Волынец
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
39
Александр Сваток
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
22
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
18
Руслан Бабенко
ЦП
17
Богдан Леднев
АП
9
Алексей Гуцуляк
ЛВ
34
Владимир Танчик
ПВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
47
Роман Вантух
ЛЗ
3
Антон Боль
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
44
Арсений Батагов
ОП
21
Яков Башич
ЦП
5
Александр Яцик
ЦП
16
Викентий Волошин
АП
7
Денис Антюх
ЛВ
20
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Днепр-1
12
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
29
Максим Мельниченко
ЦЗ
4
Алексей Авраменко
ЦЗ
10
Максим Третьяков
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
42
Евгений Пасич
ПВ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
Заря
32
Артем Слесар
ПВ
34
Максим Набит
ВР
30
Никита Турбаевский
ВР
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
8
Алексей Хахлев
ЦП
15
Кирилл Дрышлюк
ЦП
17
Игорь Горбач
ЦФ
11
Алиуне Ндур
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
3-1-3-3
1
Волынец
3
Адамюк
39
Сваток
11
Мирошниченко
5
Сарапий
22
Рубчинский
8
Пихаленок
18
Бабенко
9
Гуцуляк
17
Леднев
34
Танчик
4-1-2-3
1
Сапутин
70
Кирюханцев
3
Боль
2
Бутко
47
Вантух
44
Батагов
21
Башич
5
Яцик
20
Чурко
16
Волошин
7
Антюх
34
Танчик
20
Горбунов
20
Горбунов
34
Танчик
17
Леднев
10
Третьяков
10
Третьяков
17
Леднев
8
Пихаленок
27
Очеретко
27
Очеретко
8
Пихаленок
5
Сарапий
42
Пасич
42
Пасич
5
Сарапий
70
Кирюханцев
32
Слесар
32
Слесар
70
Кирюханцев
20
Чурко
15
Дрышлюк
15
Дрышлюк
20
Чурко
16
Волошин
17
Горбач
17
Горбач
16
Волошин
Остались в запасе
Днепр-1
Заря
12
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
29
Максим Мельниченко
ЦЗ
4
Алексей Авраменко
ЦЗ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
34
Максим Набит
ВР
30
Никита Турбаевский
ВР
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
8
Алексей Хахлев
ЦП
11
Алиуне Ндур
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
12
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
29
Максим Мельниченко
ЦЗ
4
Алексей Авраменко
ЦЗ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
Остались в запасе
34
Максим Набит
ВР
30
Никита Турбаевский
ВР
9
Дмитрий Мишнев
ЦП
4
Коджо Азиангбе
ЦП
8
Алексей Хахлев
ЦП
11
Алиуне Ндур
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Днепр-1 - Заря
2
2
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Днепр-1» против «Зари», 23-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 апреля 2024, в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» – «Заря»
- Матч можно посмотреть на канале «2+2».
- Игру будет транслировать «Pari».