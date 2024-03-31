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    • «Колос» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    «Колос» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Колос
    31.03.2024, воскресенье, 18:00
    Украина. Премьер-лига, 22 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Днепр-1
    2' А. Пихаленок
    64' O. Avramenko
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Колос
    23
    Кирилл Фесюн
    ВР
    29
    Владислав Емец
    ЛЗ
    5
    Валерий Бондаренко
    ЦЗ
    6
    Никита Бурда
    ЦЗ
    10
    Павел Ореховский
    ЦП
    14
    Вадим Милько
    ЦП
    90
    Андрей Богданов
    ЦП
    9
    Андрей Цуриков
    ЦП
    70
    Дмитрий Топалов
    ЛВ
    69
    Олег Ильин
    ПВ
    11
    Ранжел
    ЦФ
    Главный тренер
    Ярослав Вишняк
    Днепр-1
    1
    Евгений Волынец
    ВР
    3
    Владимир Адамюк
    ЦЗ
    39
    Александр Сваток
    ЦЗ
    11
    Денис Мирошниченко
    ПЗ
    5
    Эдуард Сарапий
    ОП
    22
    Валентин Рубчинский
    ЦП
    8
    Александр Пихаленок
    ЦП
    18
    Руслан Бабенко
    ЦП
    17
    Богдан Леднев
    АП
    9
    Алексей Гуцуляк
    ЛВ
    7
    Александр Филиппов
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Максимов
    Колос
    1
    Валентин Горох
    ВР
    15
    Александр Черноморец
    ЛЗ
    3
    Роман Гончаренко
    ЦЗ
    2
    Catalin Cucos
    ЦЗ
    48
    Олег Криворучко
    ЦП
    8
    Владислав Велетень
    ПВ
    99
    Гитис Паулаускас
    ЦФ
    20
    Roman Mysak
    ЦФ
    22
    Денис Безбородько
    ЦФ
    17
    Anton Salabay
    ЦФ
    Днепр-1
    12
    Яков Кинарейкин
    ВР
    33
    Валерий Юрчук
    ВР
    4
    Oleksii Avramenko
    ЦЗ
    29
    Maksym Melnychenko
    ЦЗ
    10
    Максим Третьяков
    ЦП
    23
    Illia Badenko
    ЦП
    27
    Олег Очеретко
    АП
    34
    Владимир Танчик
    ПВ
    42
    Евгений Пасич
    ПВ
    14
    Ramik Hadzhyiev
    ЦФ
    3-4-2-1
    23
    Фесюн
    29
    Емец
    6
    Бурда
    5
    Бондаренко
    10
    Ореховский
    90
    Богданов
    9
    Цуриков
    14
    Милько
    70
    Топалов
    69
    Ильин
    11
    Ранжел
    3-1-3-2-1
    1
    Волынец
    11
    Мирошниченко
    39
    Сваток
    3
    Адамюк
    5
    Сарапий
    22
    Рубчинский
    8
    Пихаленок
    18
    Бабенко
    17
    Леднев
    9
    Гуцуляк
    7
    Филиппов
    70
    Топалов
    8
    Велетень
    8
    Велетень
    70
    Топалов
    10
    Ореховский
    99
    Паулаускас
    99
    Паулаускас
    10
    Ореховский
    11
    Ранжел
    22
    Безбородько
    22
    Безбородько
    11
    Ранжел
    17
    Леднев
    10
    Третьяков
    10
    Третьяков
    17
    Леднев
    8
    Пихаленок
    27
    Очеретко
    27
    Очеретко
    8
    Пихаленок
    7
    Филиппов
    34
    Танчик
    34
    Танчик
    7
    Филиппов
    Остались в запасе
    Колос
    Днепр-1
    1
    Валентин Горох
    ВР
    15
    Александр Черноморец
    ЛЗ
    3
    Роман Гончаренко
    ЦЗ
    2
    Catalin Cucos
    ЦЗ
    48
    Олег Криворучко
    ЦП
    20
    Roman Mysak
    ЦФ
    17
    Anton Salabay
    ЦФ
    Главный тренер
    Ярослав Вишняк
    12
    Яков Кинарейкин
    ВР
    33
    Валерий Юрчук
    ВР
    4
    Oleksii Avramenko
    ЦЗ
    29
    Maksym Melnychenko
    ЦЗ
    23
    Illia Badenko
    ЦП
    42
    Евгений Пасич
    ПВ
    14
    Ramik Hadzhyiev
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Максимов
    Остались в запасе
    1
    Валентин Горох
    ВР
    15
    Александр Черноморец
    ЛЗ
    3
    Роман Гончаренко
    ЦЗ
    2
    Catalin Cucos
    ЦЗ
    48
    Олег Криворучко
    ЦП
    20
    Roman Mysak
    ЦФ
    17
    Anton Salabay
    ЦФ
    Остались в запасе
    12
    Яков Кинарейкин
    ВР
    33
    Валерий Юрчук
    ВР
    4
    Oleksii Avramenko
    ЦЗ
    29
    Maksym Melnychenko
    ЦЗ
    23
    Illia Badenko
    ЦП
    42
    Евгений Пасич
    ПВ
    14
    Ramik Hadzhyiev
    ЦФ
    Главный тренер
    Ярослав Вишняк
    Главный тренер
    Юрий Максимов
    Статистика матча Колос - Днепр-1
    2
    2
    Желтые карточки
    2
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Днепр-1», 22-й тур Украинской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос»«Днепр-1»

    Колос-Днепр-1: смотреть онлайн 31 марта

    Источник: «Бомбардир»

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    31.03.2024 11:58
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