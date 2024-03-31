Колос
31.03.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Матч завершен
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Днепр-1
2' А. Пихаленок
64' O. Avramenko
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
70
Дмитрий Топалов
ЛВ
69
Олег Ильин
ПВ
11
Ранжел
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Днепр-1
1
Евгений Волынец
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
39
Александр Сваток
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
22
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
18
Руслан Бабенко
ЦП
17
Богдан Леднев
АП
9
Алексей Гуцуляк
ЛВ
7
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Колос
1
Валентин Горох
ВР
15
Александр Черноморец
ЛЗ
3
Роман Гончаренко
ЦЗ
2
Catalin Cucos
ЦЗ
48
Олег Криворучко
ЦП
8
Владислав Велетень
ПВ
99
Гитис Паулаускас
ЦФ
20
Roman Mysak
ЦФ
22
Денис Безбородько
ЦФ
17
Anton Salabay
ЦФ
Днепр-1
12
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
4
Oleksii Avramenko
ЦЗ
29
Maksym Melnychenko
ЦЗ
10
Максим Третьяков
ЦП
23
Illia Badenko
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
14
Ramik Hadzhyiev
ЦФ
3-4-2-1
23
Фесюн
29
Емец
6
Бурда
5
Бондаренко
10
Ореховский
90
Богданов
9
Цуриков
14
Милько
70
Топалов
69
Ильин
11
Ранжел
3-1-3-2-1
1
Волынец
11
Мирошниченко
39
Сваток
3
Адамюк
5
Сарапий
22
Рубчинский
8
Пихаленок
18
Бабенко
17
Леднев
9
Гуцуляк
7
Филиппов
70
Топалов
8
Велетень
8
Велетень
70
Топалов
10
Ореховский
99
Паулаускас
99
Паулаускас
10
Ореховский
11
Ранжел
22
Безбородько
22
Безбородько
11
Ранжел
17
Леднев
10
Третьяков
10
Третьяков
17
Леднев
8
Пихаленок
27
Очеретко
27
Очеретко
8
Пихаленок
7
Филиппов
34
Танчик
34
Танчик
7
Филиппов
Остались в запасе
Колос
Днепр-1
1
Валентин Горох
ВР
15
Александр Черноморец
ЛЗ
3
Роман Гончаренко
ЦЗ
2
Catalin Cucos
ЦЗ
48
Олег Криворучко
ЦП
20
Roman Mysak
ЦФ
17
Anton Salabay
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
12
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
4
Oleksii Avramenko
ЦЗ
29
Maksym Melnychenko
ЦЗ
23
Illia Badenko
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
14
Ramik Hadzhyiev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
1
Валентин Горох
ВР
15
Александр Черноморец
ЛЗ
3
Роман Гончаренко
ЦЗ
2
Catalin Cucos
ЦЗ
48
Олег Криворучко
ЦП
20
Roman Mysak
ЦФ
17
Anton Salabay
ЦФ
Остались в запасе
12
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
4
Oleksii Avramenko
ЦЗ
29
Maksym Melnychenko
ЦЗ
23
Illia Badenko
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
14
Ramik Hadzhyiev
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Колос - Днепр-1
2
2
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Днепр-1», 22-й тур Украинской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Днепр-1»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».