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Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций

26 августа 2022, 16:07
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В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.

Группа A: «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Фиорентина» (Италия), «Хартс» (Шотландия), РФШ (Латвия);

Группа B: «Вест Хэм» (Англия), «Стяуа» (Румыния), «Андерлехт» (Бельгия), «Силькеборг» (Дания);

Группа C: «Вильярреал» (Испания), «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль), «Аустрия» (Австрия), «Лех» (Польша);

Группа D: «Партизан» (Сербия), «Кельн» (Германия), «Ницца» (Франция) «Словацко» (Чехия);

Группа E: «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Аполлон» (Кипр), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Днепр-1» (Украина);

Группа F: «Гент» (Бельгия), «Мольде» (Норвегия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Юргорден» (Швеция);

Группа G: «Славия» (Прага, Чехия), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Сивасспор» (Турция), «Балкани» (Косово);

Группа H: «Базель» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Жальгирис» (Литва), «Пюник» (Армения).

  • Групповой этап ЛЕ пройдет с 8 сентября по 3 ноября.
  • Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Истанбул Башакшехир Фиорентина Вест Хэм Андерлехт Вильярреал Хапоэль БШ Партизан Кельн Ницца АЗ Алкмаар Днепр-1 Гент ЧФР Клуж Базель Пюник
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DeStar
1661519604
вильяреал возьмет ЛК хотя там из ЛЕ еще подвалят же
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