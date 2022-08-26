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    Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций

    В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.

    Группа A: «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Фиорентина» (Италия), «Хартс» (Шотландия), РФШ (Латвия);

    Группа B: «Вест Хэм» (Англия), «Стяуа» (Румыния), «Андерлехт» (Бельгия), «Силькеборг» (Дания);

    Группа C: «Вильярреал» (Испания), «Хапоэль» (Беер-Шева, Израиль), «Аустрия» (Австрия), «Лех» (Польша);

    Группа D: «Партизан» (Сербия), «Кельн» (Германия), «Ницца» (Франция) «Словацко» (Чехия);

    Группа E: «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Аполлон» (Кипр), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Днепр-1» (Украина);

    Группа F: «Гент» (Бельгия), «Мольде» (Норвегия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Юргорден» (Швеция);

    Группа G: «Славия» (Прага, Чехия), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Сивасспор» (Турция), «Балкани» (Косово);

    Группа H: «Базель» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Жальгирис» (Литва), «Пюник» (Армения).

    • Групповой этап ЛЕ пройдет с 8 сентября по 3 ноября.
    • Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12003

      DeStar 59 минут назад

      вильяреал возьмет ЛК
      хотя там из ЛЕ еще подвалят же

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