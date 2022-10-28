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Чехия. Шанс Лига
Команды
Словацко
€ 3 млн
Словацко
Угерске-Градиште
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Местски футбольный стадион
Сайт:
http://www.fcslovacko.cz/
Тренер:
Мартин Шведик
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Расписание
Таблица
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Словацко» планирует организовать после пандемии товарищескую игру с «Зенитом»
2020.04.19 14:23
Калоуда: «В «Спарте» Прудников орал: «Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?» Его считали дураком»
2018.10.23 15:59
10
На сборе в Австрии «Спартак» сыграет с «Риекой», «Рударом» и «Трабзонспором»
2018.06.27 15:18
4
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Видео
В Чехии нападающий оказал первую помощь вратарю команды соперника
2017.02.26 12:35
7
Товарищеский матч. «Урал» не смог победить «Словацко»
2016.07.23 21:51
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