- 28 октября 2022
- 15:49 Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
- 27 октября 2022
- 22:52 Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
- 8 сентября 2022
- 21:50 Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
- 22 января 2022
- 17:13 Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко» 1
- 10 июня 2020
- 21:35 Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу 1
- 19 апреля 2020
- 14:23 «Словацко» планирует организовать после пандемии товарищескую игру с «Зенитом»
- 23 октября 2018
- 15:59 Калоуда: «В «Спарте» Прудников орал: «Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?» Его считали дураком» 10
- 11 июля 2018
- 20:16 Товарищеский матч. «Спартак» благодаря голу Промеса обыграл «Словацко» 9
- 27 июня 2018
- 15:18 На сборе в Австрии «Спартак» сыграет с «Риекой», «Рударом» и «Трабзонспором» 4
- 23 октября 2017
- 22:36 Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча 6
- 26 февраля 2017
- 12:35 Видео В Чехии нападающий оказал первую помощь вратарю команды соперника 7
- 23 июля 2016
- 21:51 Товарищеский матч. «Урал» не смог победить «Словацко»