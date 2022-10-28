Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана

В пятом туре группового этапа Лиги конференций «Кельн» на выезде минимально обыграл «Словацко» – 1:0.
Победный гол с пенальти забил Ондрей Дуда.
Набрав три очка, немцы сократили до минимума отставание от «Ниццы» и «Партизана». В шестом туре ЛК они поборются за путевку в плей-офф.
Чехи досрочно потеряли шансы на евровесну.
Матч доигрывался сегодня из-за погодных условий. Вчера встречу остановили в связи с густым туманом.
Лига конференций. Группа D. 5-й тур
Словацко (Чехия) – Кельн (Германия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Дуда (с пенальти), 82.
Источник: «Бомбардир»