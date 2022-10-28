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    Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана

    В пятом туре группового этапа Лиги конференций «Кельн» на выезде минимально обыграл «Словацко» – 1:0.

    Победный гол с пенальти забил Ондрей Дуда.

    Набрав три очка, немцы сократили до минимума отставание от «Ниццы» и «Партизана». В шестом туре ЛК они поборются за путевку в плей-офф.

    Чехи досрочно потеряли шансы на евровесну.

    Матч доигрывался сегодня из-за погодных условий. Вчера встречу остановили в связи с густым туманом.

    Лига конференций. Группа D. 5-й тур

    Словацко (Чехия) – Кельн (Германия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Дуда (с пенальти), 82.

    Календарь Лиги конференций

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    Источник: «Бомбардир»

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