Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана

В пятом туре группового этапа Лиги конференций «Кельн» на выезде минимально обыграл «Словацко» – 1:0.

Победный гол с пенальти забил Ондрей Дуда.

Набрав три очка, немцы сократили до минимума отставание от «Ниццы» и «Партизана». В шестом туре ЛК они поборются за путевку в плей-офф.

Чехи досрочно потеряли шансы на евровесну.

Матч доигрывался сегодня из-за погодных условий. Вчера встречу остановили в связи с густым туманом.

Лига конференций. Группа D. 5-й тур

Словацко (Чехия) – Кельн (Германия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Дуда (с пенальти), 82.

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