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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Калоуда: «В «Спарте» Прудников орал: «Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?» Его считали дураком»

    Полузащитник «Словацко» Любош Калоуда вспомнил о совместных выступлениях за «Спарту» с экс-нападающим «Спартака» Александром Прудниковым. Футболисты вместе играли за пражский клуб в 2009 году.

    «Саша был очень крутой пацан, ха-ха-ха! Когда он приехал в «Спарту», я ему объяснял: «Саня, пойми, ты не можешь быть здесь звездой сразу». Чешский чемпионат – очень тяжелый. А Прудников рассчитывал, что будет нападающим номер один. И когда он не играл, ходил и орал на всех: «Эй, дураки, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?!» Так что в клубе его не особо любили, считали его дураком.

    Хотя мне он нравился. В «Спарте» мы только по-русски разговаривали. А еще показывал Сане ночную Прагу… В общем, было весело, ха-ха!» – сказал Калоуда.

    Источник: Sport24

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    23.10.2018 15:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 октября 2018, 18:48

      глушак, наверное, также каррере орал)

      1
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 23 октября 2018, 17:51

      Кем бы его считали, если бы увидели его голевую статистику после Спарты...

      4
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      Рейтинг: +715

      Mario84 23 октября 2018, 17:31

      Это они других наших "звёзд" не видели!

      4
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 23 октября 2018, 16:56

      И это чемпион европы...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 октября 2018, 16:32

      Вот яркий пример, какой на... лимит если эти "футболисты" думают что они дох.. мастера

      5
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      Рейтинг: +25022

      bset 23 октября 2018, 16:26

      О, наша легенда. За ЦСКА 5 матчей отыграл за 3 года.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +729

      deimos88 > bset 23 октября 2018, 17:10

      Там две легенды))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 23 октября 2018, 16:25

      Юморить не его конек

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      SoupMan 23 октября 2018, 16:25

      хахаха, это полено))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      johnny983 23 октября 2018, 16:19

      Хех... Рассмешил))

      4
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