Калоуда: «В «Спарте» Прудников орал: «Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?» Его считали дураком»

Полузащитник «Словацко» Любош Калоуда вспомнил о совместных выступлениях за «Спарту» с экс-нападающим «Спартака» Александром Прудниковым. Футболисты вместе играли за пражский клуб в 2009 году.

«Саша был очень крутой пацан, ха-ха-ха! Когда он приехал в «Спарту», я ему объяснял: «Саня, пойми, ты не можешь быть здесь звездой сразу». Чешский чемпионат – очень тяжелый. А Прудников рассчитывал, что будет нападающим номер один. И когда он не играл, ходил и орал на всех: «Эй, дураки, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?!» Так что в клубе его не особо любили, считали его дураком.

Хотя мне он нравился. В «Спарте» мы только по-русски разговаривали. А еще показывал Сане ночную Прагу… В общем, было весело, ха-ха!» – сказал Калоуда.