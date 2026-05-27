21-летний футболист найден мертвым в Нигерии

Виктор Удо, левый вингер «Динамо» из Ческе-Будеевице, погиб при невыясненных обстоятельствах.

После завершения сезона в Чехии он улетел в Нигерию. 25 мая его нашли мертвым в Абудже.

Нигерийская федерация футбола подтвердила смерть 21-летнего футболиста.

Есть версия, что он отравился, возможно, некачественным алкоголем, проводя время с друзьями.