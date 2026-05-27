Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

21-летний футболист найден мертвым в Нигерии

27 мая, 22:22

Виктор Удо, левый вингер «Динамо» из Ческе-Будеевице, погиб при невыясненных обстоятельствах.

После завершения сезона в Чехии он улетел в Нигерию. 25 мая его нашли мертвым в Абудже.

Нигерийская федерация футбола подтвердила смерть 21-летнего футболиста.

Есть версия, что он отравился, возможно, некачественным алкоголем, проводя время с друзьями.

  • Удо начал европейский этап карьеры в 2023 году.
  • До трансфера в чешский клуб он выступал за молодежные команды «Антверпена» и «Саутгемптона».

Еще по теме:
Игрок сборной Нигерии: «Я влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу» 1
Африканский тренер мечтает возглавить «Реал»
Определился бронзовый призер Кубка африканских наций
Источник: ESPN
Чехия. Шанс Лига Африка Динамо Нигерия Саутгемптон Антверпен
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
8
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
5
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Все новости
Все новости
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Чешского тренера жестко наказали за тайную съемку футболисток в душевой
19 мая
ВидеоВ пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
Сборная Чехии объявила имя нового тренера
2025.12.19 18:35
Петржела ответил, загнивает ли Европа
2025.12.10 00:16
1
Сын Буффона оформил хет-трик за чешскую молодежку
2025.11.13 12:00
1
Петр Чех расстался с женой после 26 лет отношений
2025.08.15 17:52
3
ФотоБывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
2025.05.26 13:40
1
Сын Буффона будет играть не за Италию
2025.03.22 18:38
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Кински объяснил, почему у Ярошика нет шансов получить работу в Чехии
2024.05.15 20:15
1
Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
2024.01.23 23:24
6
ФотоПетр Чех перешел в хоккейный клуб из Северной Ирландии
2023.11.15 20:02
2
Игроки чешского клуба получили 16 желтых карточек за минуту
2023.11.07 19:03
1
ВидеоКухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
ФотоЭкс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
2022.01.17 10:28
4
Форвард «Славии» Кухта перейдет в «Локомотив». Сумма трансфера – 5 миллионов («СЭ»)
2022.01.05 15:10
7
ФотоТатаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
2020.07.04 08:33
1
ФотоВ возрасте 40 лет умер экс-игрок сборной Словакии Чишовски
2020.06.28 13:07
2
ФотоПражская «Славия» стала чемпионом Чехии
2020.06.25 07:53
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Первая лига. «Млада Болеслав» пропустила семь голов от «Виктории», Татаев пропустил матч из-за дисквалификации
2020.05.30 21:32
«Когда я узнал, меня охватила паника». Владелец пражской «Спарты» заразился коронавирусом
2020.03.30 14:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 