Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игроки чешского клуба получили 16 желтых карточек за минуту

7 ноября 2023, 19:03
1

Игроки «Сокола» из Упоглавы, выступающего одном из низших дивизионов чемпионата Чехии, получили 16 желтых карточек за одну минуту в матче с «Соколом» из Либохованы.

Команда из Упоглавы проигрывала матч со счетом 0:6. На 82-й минуте ей удалось забить гол, и все игроки команды, в то числе находившиеся на скамейке запасных, отпраздновали это снятием маек. Арбитр показал всем желтые карточки.

«К изумлению всех присутствующих, наши футболисты, возможно, установили мировой рекорд, когда забили гол, сократив счет до 6:1, и все отпраздновали это, сняв майки», – говорится в сообщении клуба.

  • Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Сокола» из Либохованы.
  • Команда из Упоглавы является аутсайдером турнира и занимает последнее место.

Еще по теме:
Кински объяснил, почему у Ярошика нет шансов получить работу в Чехии 1
Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо» 6
Петр Чех перешел в хоккейный клуб из Северной Ирландии 2
Источник: «Бомбардир»
Чехия. Фортуна Лига
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боров мясной
1699455190
А эти специально второй гол пропустили, желали посмотреть как судила удалит всю команду?
Ответить
Главные новости
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 раз, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
1
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
1
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
3
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
29 августа
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
11 августа
1
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
10 августа
2
Нашлась европейская страна, поддержавшая план Инфантино по продаже ЧМ
29 июля
2
Тренер сборной Чехии ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026
29 июня
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Чешского тренера жестко наказали за тайную съемку футболисток в душевой
19 мая
Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
14 мая
ВидеоВ пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
Комментарий агента Лички о назначении в ЦСКА
6 мая
1
Петржела удивил выбором трех лучших игроков России в 21-м веке
16 апреля
8
Личка отказал клубу РПЛ
13 февраля
3
Экс-спартаковец помочился под стол в ресторане – ему было лень идти в туалет
11 февраля
61
Агент Лички: «Ждали предложения от топ-команд РПЛ, но один клуб решил взять тренера из Кипра»
21 января
5
ФотоБуффон сыграл против «Ювентуса»
2025.12.28 11:45
6
Петржела оценил перспективы Дивеева в «Зените»
2025.12.24 18:25
1
Петржела прокомментировал информацию о своем серьезном психическом заболевании
2025.12.24 15:53
1
Сборная Чехии объявила имя нового тренера
2025.12.19 18:35
Радимов раскрыл тренера «Зенита», страдавшего лудоманией
2025.12.14 15:47
6
Петржела ответил, загнивает ли Европа
2025.12.10 00:16
1
Сын Буффона оформил хет-трик за чешскую молодежку
2025.11.13 12:00
1
Реакция «Спартака» на кандидатуру Лички вместо Станковича
2025.11.09 10:49
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
2025.10.30 18:39
30
Петржела в чемпионской гонке РПЛ болеет не за «Зенит»
2025.10.19 19:50
1
Сборная Чехии уволила главного тренера
2025.10.15 18:18
Петржела объяснил, почему Семака нужно обязательно уволить из «Зенита»
2025.10.06 22:21
1
Петржела ответил, когда Европа примет Россию обратно
2025.09.14 10:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+