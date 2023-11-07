Игроки чешского клуба получили 16 желтых карточек за минуту

Игроки «Сокола» из Упоглавы, выступающего одном из низших дивизионов чемпионата Чехии, получили 16 желтых карточек за одну минуту в матче с «Соколом» из Либохованы.

Команда из Упоглавы проигрывала матч со счетом 0:6. На 82-й минуте ей удалось забить гол, и все игроки команды, в то числе находившиеся на скамейке запасных, отпраздновали это снятием маек. Арбитр показал всем желтые карточки.

«К изумлению всех присутствующих, наши футболисты, возможно, установили мировой рекорд, когда забили гол, сократив счет до 6:1, и все отпраздновали это, сняв майки», – говорится в сообщении клуба.