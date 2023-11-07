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    Игроки чешского клуба получили 16 желтых карточек за минуту

    Игроки «Сокола» из Упоглавы, выступающего одном из низших дивизионов чемпионата Чехии, получили 16 желтых карточек за одну минуту в матче с «Соколом» из Либохованы.

    Команда из Упоглавы проигрывала матч со счетом 0:6. На 82-й минуте ей удалось забить гол, и все игроки команды, в то числе находившиеся на скамейке запасных, отпраздновали это снятием маек. Арбитр показал всем желтые карточки.

    «К изумлению всех присутствующих, наши футболисты, возможно, установили мировой рекорд, когда забили гол, сократив счет до 6:1, и все отпраздновали это, сняв майки», – говорится в сообщении клуба.

    • Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Сокола» из Либохованы.
    • Команда из Упоглавы является аутсайдером турнира и занимает последнее место.

    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2023 19:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +316

      Боров мясной 8 ноября, 17:53

      А эти специально второй гол пропустили, желали посмотреть как судила удалит всю команду?

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